لندن : حاول المدرب الدنماركي توماس فرانك مدّ جسور مع جماهير توتنهام مؤكدا أن النادي "لا شيء من دون الجماهير" قبل مواجهة نيوكاسل الثلاثاء في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وانتكست نتائج توتنهام بعد الخسارة على أرضه أمام فولهام 1 2 في المرحلة الثالثة عشرة في "بريميرليغ" السبت، حيث تعرض الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو لصافرات استهجان من قبل الجماهير خلال المباراة إثر خطأ فادح أدى إلى هدف الفوز.

وتكررت صافرات الاستهجان تجاه فيكاريو، في حين يعود الفوز الأخير لتوتنهام في "بريميرليغ" على ملعبه إلى الجولة الافتتاحية من الموسم (على بيرنلي 3 0)، إذ لم يحقق النادي اللندني سوى ثلاثة انتصارات في آخر 21 مباراة في عقر داره.

وهي الخسارة الثانية تواليا لتوتنهام في الدوري والثالثة تواليا بعد سقوطه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 3 5 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، في سلسلة من 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات (تعادل وثلاث هزائم).

وبعد تلك الخسارة، انتقد فرانك الذي تسلّم المهام الفنية في توتنهام بدلا من الاسترالي أنج بوستيكوغلو في حزيران/يونيو هذا العام بعض الجماهير قائلا إنهم "ليسوا مشجعين حقيقيين لتوتنهام".

وقال المدرب البالغ 52 عاما قبل حلوله ضيفا على نيوكاسل في المرحلة الرابعة عشرة "أتفهم تماما الإحباط. إذا لم نفز، سيكون هناك دائما الشعور بالإحباط، وهذا أمر طبيعي".

واضاف "نحن لا شيء من دون الجماهير. لا يوجد نادٍ يساوي شيئا من دون جماهيره. توتنهام هوتسبر، نحن لا شيء من دون جماهيرنا الرائعة. لا شيء. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض. لا يوجد ما نريده أكثر من إسعادهم بكل الوسائل".

وتابع "ما قصدته هو أنه خلال المباريات نحتاج إلى بعضنا البعض. بعد المباراة، لا بأس بالصافرات، لكن خلالها، هذا هو الوقت الذي أريد فيه خلق حصن".

وختم قائلا "إذا أراد أي نادٍ أن يكون ناجحا، يجب أن يخلق حصنا منيعا. وإذا أردت أن تخلق حصنا، فلا يمكن إلّا أن يكون ذلك معا. الجماهير والفريق".