الرياض (السعودية) : ستبذل السعودية "قصارى جهدها" لضمان جلب النجم المصري محمد صلاح إلى أحد أنديتها في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، على ما أفاد مصدر في صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكالة فرانس برس الثلاثاء، لينضم إلى كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح المصدر المطلع على الملف والذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام "نتابع عن كثب موقف صلاح" في أزمته مع ناديه ليفربول الإنكليزي بعدما أدلى بتصريحات نارية موجهة ضد النادي ومدربه الهولندي أرنه سلوت السبت الماضي.

وأضاف المصدر "ستبذل السعودية قصارى جهدها لضم صلاح إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات القادمة" في كانون الثاني/يناير.

وتابع "نعتقد أن هناك إمكانية لانتقاله إما على سبيل الإعارة أو الشراء".

وتفاقمت أزمة صلاح مع إعلان استبعاده عن قائمة اللاعبين الـ19 التي أعلنها ناديه ليفربول الإثنين لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح اتهم إدارة ليفربول بأنها خذلته، مشيرا إلى انهيار علاقته بسلوت بعدما بقي على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة.

وقال صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول (250 هدفا في 420 مباراة) "أشعر أن النادي خذلني"، مندّدا بـ"وعود" لم تلتزم بها الإدارة بعد تمديد عقده في نيسان/أبريل الفائت.

كما اعتبر أن علاقته بسلوت لم تعد موجودة ملمحا إلى أن المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام برايتون قد تكون الأخيرة له مع بطل انكلترا، قبل الرحيل عن صفوف الـ"ريدز" في سوق الانتقالات الشتوية.

القادسية أيضا أبدى اهتمامه

وقال المصدر "لا توجد مفاوضات أو محادثات مباشرة مع النادي حتى الآن، ولكن سيكون هناك تحرك في الوقت المناسب".

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، نسبة 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

وقد أنفق الصندوق منذ صيف 2023 ببذخ لضم لاعبين على أعلى مستوى أبرزهم رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمهاجم البرازيلي نيمار والسنغالي ساديو مانيه، بالإضافة لعدد من اللاعبين القادمين مباشرة من أندية القمة في أوروبا.

لكنّ صلاح لا يثير شهية أندية الصندوق فقط، إذ يبدو أن نادي القادسية المملوك لشركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة دخل أيضا على خط ضم قائد المنتخب المصري وأفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018.

وصرح المصدر أنّ "الأمر لا يقتصر على الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة".

وتابع "هناك منافسة داخل الدوري السعودي على ضم صلاح. أبدى نادي القادسية، المملوك لأرامكو، اهتمامه أيضا".

وقدّم صلاح أداء كبيرا مع الفريق الأحمر الموسم الماضي في برميرليغ حين سجّل 29 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة، ما شكّل عنصرا داعما بقوة وراء فوز فريقه بلقب الدوري للمرة الثانية له بعد عام 2020، كما قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2019 والوصافة مرتين في 2018 و2022.

إلا أن صلاح بدا أقل جاهزية منذ بداية الموسم (4 أهداف فقط في الدوري وهدف واحد في دوري الأبطال)، وترافق تراجعه على المستوى الفردي مع تدهور كبير في نتائج ليفربول.

وجلس "الملك المصري" على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات، وفقد مكانه الأساسي لأول مرة منذ سنوات طويلة، رغم أنه لعب في 12 مباراة متتالية من بداية الموسم.

وقال المصدر إنّ "جميع اللاعبين يمرون بفترات صعود وهبوط. صلاح يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، ولديه الكثير ليفعله هنا" في السعودية.