الرباط : أكرم المنتخب المغربي وفادة ضيفه الزامبي بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه أيوب الكعبي أحدهما بتسديدة اكروباتية رائعة، الإثنين على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط وامام 62532 متفرجا في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في مواجهة شهدت عودة قائده أشرف حكيمي الى الملاعب.

وسجل ايوب الكعبي (9 و50) وابراهيم عبد القادر دياس (27) الاهداف، ورفع كلاهما رصيده الى ثلاثة اهداف في البطولة ولحقا بمهاجم الجزائر رياض محرز الى صدارة لائحة الهدافين.

وكان المغرب بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكنه حقق الانتصار وضمن صدارة المجموعة وبالتالي البقاء في العاصمة الرباط حيث سيلاقي ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الاحد المقبل.

وانهى المغرب الدور الاول في الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق اربع نقاط امام مالي التي حجزت البطاقة الثانية في المجموعة بتعادلها مع جزر القمر مقابل نقطتين لزامبيا صاحبة المركز الاخير.

ولحق المغرب ومالي بمصر وجنوب إفريقيا (المجموعة الثانية) ونيجيريا (الثالثة) والجزائر (الخامسة).

واستعاد أسود الأطلس نغمة الانتصارات التي توقفت بالتعادل المخيب مع مالي 1 1 في الجولة الثانية عندما توقف الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات عند 19.

وهو الفوز الثالث للمغرب على زامبيا في اربع مواجهات حتى الان في العرس القاري مقابل تعادل واحد.

وكرر المغرب ما فعله في نسخة ساحل العاج العام الماضي عندما تغلب على زامبيا 1 0 في الجولة الاولى وبلغ ثمن النهائي قبل ان يخرج على يد جنوب افريقيا 0 2.

وحسم المغرب نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين كانا ثمرة ضغط قوي منذ البداية، واصله في الثاني وعززه بثالث رائع للكعبي، قبل أن يدخل ظهير باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي بدلا من نصير مزراوي في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابة في كاحله الايسر تعرض لها في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال استضافة بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا (1 2).

وأجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت مع مالي 1 1 في الجولة الثانية، فدفع بالمدافعين آدم ماسينا ومحمد الشيبي والجناح عبد الصمد الزلزولي مكان جواد الياميق وأنس صلاح الدين وسفيان أمرابط.

وقام مدرب زامبيا موزيس سيتشوني بأربعة تغييرات على تشكيلته المتعادلة مع جزر القمر فدفع بماتيوز باندا وكاباسو تشونغو وديفيد هامانسينيا وجوزيف ليتيتا مكان أوين تيمبو ولاميك باندا والقائد فاشن ساكالا وديفيد سيموكوندا.

وافتتح الكعبي التسجيل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لعبها الزلزولي بسرعة مع عز الدين أوناحي الذي رفعها امام المرمى وتابعها هداف اولمبياكوس اليوناني الكعبي براسه بين مدافعين (9).

وأضاف دياس الثاني اثر هجمة منسقة قادها أوناحي الذي مرر كرة بينية خلف الدفاع الى الزلزولي المتوغل من الجهة اليسرى ومنه زاحفة داخل المنطقة تابعها مهاجم ريال مدريد الاسباني بيسراه داخل المرمى (27).

وكاد دياس يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعدما تلاعب بمدافعين بيد ان الحارس موانزا تصدى لكرته قبل ان يشتتها الدفاع (45+1).

وعزز الكعبي بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة اثر تمريرة من أوناحي (50) في هدف طبق الاصل لهدفه في مرمى جزر القمر عندما دخل بديلا.

ودفع الركراكي بحكيمي الى جانب الياس اخوماس والياس بن الصغير مكان نصير مزراوي ودياس والصيباري (64).