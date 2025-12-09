مدريد : أكدّ مدرب ريال مدريد الإسباني، شابي ألونسو الذي يواجه ضغوطا كبيرة، أن الوضع الذي يعيشه يمكن أن يتغير بسرعة، ذلك قبل المواجهة المهمة امام مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وفاز "النادي الملكي" بمباراتين فقط من مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، من بينها خسارته أمام سلتا فيغو 0 2 الأحد في الدوري الإسباني، لتكشف وسائل إعلام إسبانية عن أن خطر الإقالة يتهدد ألونسو في حال الخسارة أمام فريق مواطنه المدرب بيب غوارديولا.

وقال ألونسو للصحافيين الثلاثاء "هذا فريق، هذا نادٍ، نحن متحدون، وعندما تكون مدرب ريال مدريد عليك أن تكون مستعدا لمواجهة هذه المواقف بهدوء، وبروح الوحدة والمسؤولية".

وأضاف "أتطلع بشدة لما هو مقبل، ويبدأ ذلك غدا (الأربعاء). نعلم أن الأمور يمكن أن تتغير، من الغضب الذي كان موجودا (الأحد)، وهو أمر طبيعي، إلى الحماس لمواجهة سيتي...".

وتابع "سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة في كرة القدم، ويمكن أن تتغير وجهة نظرك، ونحن في هذه اللحظة".

وأجاب ألونسو بـ"نعم" ردا على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جميع لاعبيه، بعد كلمات لاعب وسطه الفرنسي اوريليان تشواميني الذي دافع عنه.

وقال الدولي الفرنسي "في مباراة سلتا فيغو كان لدى المدرب خطة جيدة، لكن اللاعبين هم من يلعبون على أرضية الملعب".

وأضاف "إذا لعبنا بمستوانا فستكون لدينا فرصة أكبر للفوز بمثل هذه المباريات. إذا خسرنا 2 0 فهذا يعني أن هناك مشكلة حدثت على أرض الملعب، سواء في مستوى الحدية أو في الأخطاء الفنية".