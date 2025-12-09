أثار لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، أزمة في علاقته مع فريقه ليفربول الإنجليزي، عقب تصريحات أدلى بها بشأن علاقته مع النادي ومدربه الهولندي، آرني سلوت.

وصرّح صلاح للصحفيين، بعد تعادل ليفربول 3-3 مع فريق ليدز يوم السبت الماضي، بأنه يشعر بأن ليفربول "تخلى عنه"، وأن علاقته مع مدربه الهولندي آرني سلوت قد انهارت.

وقال صلاح: "لا أقبل هذا الوضع. هناك من لا يريدني في النادي. لقد استحققت مكاني عن جدارة".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء ولم يُشارك في مباراة السبت، التي انتهت بالتعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يبدأ فيها المهاجم المصري أساسياً على مقاعد البدلاء.

بعد المباراة، قال صاحب الـ 250 هدفاً في 420 مباراة مع ليفربول في مقابلة استثنائية مع الصحفيين: "أعتقد أنه من الواضح جداً أن أحدهم أراد أن أتحمل كامل المسؤولية".

وأضاف صلاح أنه غير متأكد من مستقبله مع ليفربول، رغم توقيعه عقداً جديداً لمدة عامين في أبريل/ نيسان الماضي.

وتفاعل المغردون العرب مع أزمة نجمهم المفضل، وتداول مستخدمون على فيسبوك مقطعاً مصوراً لمشجعة كرة قدم إنجليزية تدافع فيه عن صلاح، وتدعو إلى "تقديره كما ينبغي" مشيرة إلى ما حققه من إنجازات وأرقام قياسية "حمل خلالها ليفربول على عاتقه" بحسب تعبيرها.

ومن المقرر أن يغادر محمد صلاح ليفربول في 15 ديسمبر/ كانون الأول، للانضمام إلى معسكر منتخب بلده مصر الذي يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يشعر بالصدمة إزاء تصريحات صلاح، وأن اللاعب تغير مزاجه بعد اجتماع حدث يوم الجمعة الماضي بينه وبين المدرب آرني سلوت، الذي يحظى بدعم كامل من النادي.

ونقلت صحيفة "ذا أتلتيك" عن مصادر مطلعة - اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- أن مسؤولي ليفربول لم يفاجَأوا تماماً بخروج صلاح للحديث، لكن هجومه على النادي وسلوت تجاوز كل التوقعات.

وقد علق على أزمة صلاح مع ليفربول الكثير من نجوم كرة القدم السابقين، خاصة في الدوري الإنجليزي. ولاقت بعض تعليقاتهم ترحيباً، بينما هوجم بعضها الآخر.

وانتقد مغردون تصريحات لنجم فريق مانشستر يونايتد السابق، واين روني، قال فيها إن صلاح يواجه خطر "تدمير إرثه" مع ليفربول، بعد أن أطلق النجم المصري تصريحاته الحادة تجاه النادي.

وأين روني فجأة صار وصي على ليفربول عدو ليفربول الاول بالأمس أصبح في موضوع محمد صلاح صديق اليوم ويهمه أمر ليفربول

من متى روني يقدم النصائح لنادي ليفربول#حقيقة #محمد_صلاح — علم (@aalmm_aa) December 8, 2025

وتناقل مستخدمون، من بينهم لاعب كرة القدم السابق والمعلق الرياضي المصري أحمد شوبير، أنباء عن استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وبينما غضب كثير من المستخدمين إزاء هذا النبأ، رحب به آخرون. وكتب حساب Amr Abdallah على فيسبوك معلقاً: "اتمنى عدم سفر صلاح لإيطاليا حتى لا يتم تحميله نتيجة الهزيمة المتوقعة من الإنتر"، وكتب آخر: "كله عارف السبب فى تراجع مستوى ليفربول هو المدرب"، في إشارة للهولندي آرني سلوت.

وكتب حساب Bouaza El: "صلاح أكبر من هذا المدرب. صلاح له خبرة في هذا النادي. هذا المدرب يدمر وليس بمدرب".

ومع ذلك، كان لمستخدمين آخرين رأي مخالف، حيث قال أحدهم إن صلاح يتصور نفسه في مصر، بحيث من الممكن أن يتحكم في منتخب، أو أن يختار من يلعب معه، وأن "يتآمر" على مدير فني لا يعجبه، مستدركاً بأن "صلاح هياخد درس عمره للأسف".

من سيرحل، صلاح أم سلوت؟

نقلت تقارير صحفية عن نادي ليفربول أنه لن يفكر في رحيل مدربه لمجرد قيام لاعب بالفريق بانتقاده، وأن إدارة النادي ترغب في نجاح سلوت في الموسم الثاني له مع الريدز، مؤكدة أن نتائج سلوت مع ليفربول هي الشيء الوحيد الذي سيسهم في تغيير وجهة نظر الإدارة حول مستقبله.

ومن المعروف عن نادي ليفربول أنه لا يقدم على تغيير أي مدرب بسهولة، بل ويعطيه فرصته كاملة.

وأكد صلاح في تصريحاته أنه ساهم كثيراً في أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصةً في الموسم الماضي الذي توج فيه بجائزة الحذاء الذهبي، وبالتالي فلديه الحق في تلقي الدعم.

وبينما دافع أغلب المغردين العرب عن صلاح، رأى آخرون ضرورة التزامه بتعليمات المدرب وقراراته، وانتقدوا تصريحاته التي اعتبروها هجوما متكرراً على إدارة النادي.

راي شخصي :-

فرق كبير بين الدعم و الصح و الغلط…

ادعم محمد صلاح باعتباره اسطوره مصريه في كوره القدم صنع المستحيل في الدوري الإنجليزي❤️

بس قرار الاداره و المدرب في لعيب يلعب او يقعد احتياطي ده شغل مدرب مش لعيب.

تصريحات محمد صلاح كلها هجوم علي الاداره و المدرب و دي مش اول مره… pic.twitter.com/5hH2BfA9Ff — Tamer (@timoooz) December 8, 2025

فيما قال مغردون إن ليفربول يضغط على صلاح، عبر وضعه على مقاعد البدلاء، بهدف بيعه في صفقه مربحة "كما جرى مع كريستيانو رونالدو من قبل فريقه السابق مانشستر يونايتد".

الأمور باتت واضحة



ضغوط كبيرة على محمد صلاح بوضعه في الدكة

اللاعب لم يتحمل ذلك في 3 مباريات متتالية

اللاعب صرح

قرار إداري برفض ذلك التصرف



الخطوة القادمة

ابحث عن عرض لك (يريدون دورياً بعينه)

رحيل محمد صلاح من ليفربول ببيع عقده مسألة وقت pic.twitter.com/bvcdkJYcpz — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 8, 2025

وتداول مغردون أنباء عن احتمال انتقال صلاح للدوري السعودي إثر أزمته مع فريقه.

وقد لقي ذلك ترحيباً من الجمهور السعودي، إلا أن بعضهم كان له رأي آخر.

وكتب أحدهم: "الله يبعده عن [نادي] النصر. هذا لو سلمنا حضوره للدوري السعودي"، جميع الإعلاميين بالبرامج جالسين يوزعون محمد صلاح في أندية روشن، ويتسألون عن أي نادٍ يناسبه؟ هل اللاعب في أوج مستوياته حتى تطارده أنديتنا!"

أما كبير العاصمة الحقيقي نادي الشباب

وإلا

نصيحه

لاتصدق أن في الرياض نادي كبير غيره



نحن نعرف أن محمد صلاح في أوروبا

ليس محمد صلاح في الوطن العربي



والدليل

مع منتخب مصر

لم يكن محمد صلاح مع ليفربول



لكن

نادي الشباب مهندس النجوم

والافضل

لمحمد صلاح الذي يعتبر قد خرج خارج… pic.twitter.com/6EvkZuTXfk — سليم➖🇸🇦 (@sleem_2024_00) December 8, 2025

ولدى إجابته على سؤال صحفي بشأن اهتمام الدوري السعودي بضمه إليه، قال صلاح: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال؛ لأن النادي سيأخذني إلى اتجاه مختلف".

وعاد محمد صلاح إلى مجمع تدريبات ليفربول خلال يومي الأحد والاثنين، وسط غموض كبير يحيط بمستقبل بقائه داخل النادي الإنجليزي.