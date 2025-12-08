إيلاف من الرباط: كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية، الاثنين، عن "أسد": التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025، والذي يُجسّد رمزًا نابضًا بالفخر الإفريقي وشغف كرة القدم.

ويمثل الكشف عن التميمة الرسمية للبطولة التي سيحتضنها المغرب ما بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، خطوة بارزة في ترسيخ هوية البطولة وتعميق أثرها الثقافي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي أن "أسد" استلهم من أسد الأطلس، "أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحَّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة".

وأضاف أن اسم "أسد" يحمل معنى "القوة والفخر والأصالة الثقافية"، وهي "قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وإفريقيا بأسرها".

كما يجسد "أسد"، بصفته سفيرًا للبطولة، بحسب (الكاف) "الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة". فيما "سيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير، والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يُعدّون جزءًا أساسيًا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها.

وسيلعب "أسد" دورًا رائدًا في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب، مناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية. كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالميًا، ويُثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد لـ(الكاف).

وترتكز الهوية البصرية لتميمة "أسد" على شخصية ودودة وشابة، تعكس ملامحها المعبرة وشخصيتها الحيوية الدفء والإبداع والتنوع في إفريقيا. كما ينسجم نظام الألوان والأسلوب العام بشكل كامل مع هوية البطولة القارية، بما يضمن لها مظهرًا موحّدًا وحيويًا.

وأضاف موقع (الكاف) أن تصميم "أسد" قد تم ليكون تميمة للبطولة الحالية ومُلهمًا لمستقبل كرة القدم الإفريقية؛ إذ سيواصل الظهور في برامج القاعدة والتطوير الشباني التابعة لـ"الكاف"، ومبادرات كرة القدم في المدارس والمجتمعات، إضافةً إلى محتويات رقمية مستقبلية.

وبصفته سفيرًا طويل الأمد لكرة القدم الإفريقية، يهدف "أسد" إلى إلهام الجيل القادم في مختلف أنحاء القارة.

ومع قيادة "أسد"، يُتوقع أن تقدم كأس أمم إفريقيا بالمغرب، تجربة لا تُنسى "تحتفي بالوحدة والفخر وقوة كرة القدم الإفريقية".

