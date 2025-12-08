بيروت (لبنان) : يأمل إنتر الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي، استغلال محن ضيفه ليفربول الإنكليزي ومدربه الهولندي أرنه سلوت من أجل الاقتراب أكثر من حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمر ليفربول بفترة سيئة جدا ليس على صعيد النتائج وحسب، بل في غرفة الملابس أيضا وسط التوتر الذي كشف عنه هدافه المصري محمد صلاح مع مدربه سلوت الذي يخوض مواجهة الثلاثاء في "سان سيرو" بعد تعادلين تواليا في الدوري الممتاز وقبلها السقوط المذل على ملعبه "أنفيلد" أمام أيندهوفن الهولندي 1 4 في الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية.

وبعدما بدأ مشواره في دوري الأبطال بأربعة انتصارات متتالية، سقط إنتر في الجولة السابقة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 2 وتراجع إلى المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الإنكليزي الذي ضمن أقله خوض الملحق بعد خروجه منتصرا من مبارياته الخمس الأولى.

وبعد الخسارة أمام أتلتيكو التي تلت سقوطه في الدوري المحلي أمام جاره ميلان (0 1)، انتفض فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو وفاز بمبارياته الثلاث التالية في الدوري والكأس، مسجلا 11 هدفا فيما اهتزت شباكه مرة واحدة.

وستكون مواجهة الثلاثاء في ميلانو ثأرية لإنتر الذي خرج على يد ليفربول من ثمن نهائي المسابقة موسم 2021 2022 حين سقط ذهابا على أرضه 0 2 قبل أن يفوز إيابا 1 0.

وفي ظل الوضع المعنوي والفني، لا يبدو ليفربول مرشحا لتكرار سيناريو زيارتيه الأخيرتين إلى "سان سيرو" حيث فاز أيضا في إياب ثمن نهائي نسخة 2007 2008 بنتيجة 1 0 بعدما خرج منتصرا من لقاء الذهاب أيضا 2 0.

وبالمجمل، فاز ليفربول على "نيراتزوري" أربع مرات مقابل هزيمتين في اللقاءات الست السابقة بينهما، لكن وضعه الحالي لا يطمئن إذ يتقهقر في المركز التاسع في الدوري الممتاز الذي يحمل لقبه، ويواجه أزمة داخلية أشعلها صلاح بعد التعادل أمام ليدز 3 3 في عطلة نهاية الأسبوع نتيجة جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا، بقوله إنه يشعر بـ"الخذلان".

وألمح ثالث أفضل هداف في تاريخ "الحمر" مع 250 هدفا في 420 مباراة، إلى أن المباراة نهاية الأسبوع الحالي في الدوري الممتاز أمام برايتون قد تكون الأخيرة له مع بطل إنكلترا قبل الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

"هناك من لا يريدني في النادي"

ويغادر صلاح بعد مباراة برايتون للالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وقال صلاح للصحافيين "أنا محبط جدا جدا... يبدو أن النادي تخلى عني. هذا هو شعوري"، مضيفا "قلت مرارا من قبل إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة. لا أعرف لماذا، لكن كما أراه، يبدو أن هناك من لا يريدني في النادي".

وبعد خسارته الأولى التي جاءت على يد أرسنال 1 3، يبدو بايرن ميونيخ الألماني مرشحا لانتصاره الخامس والاقتراب أكثر من ثمن النهائي حين يستضيف سبورتينغ البرتغالي الثامن، معولا على معنويات لاعبيه بعد الفوز بالمباريات المحلية الثلاث التالية، آخرها بنتيجة ساحقة على شتوتغارت خارج الديار 5 0 في الـ "بوندسليغا".

والأمر ذاته ينطبق على العملاق الآخر برشلونة الإسباني الذي مني في الجولة السابقة بهزيمة قاسية على يد تشلسي الإنكليزي 0 3، لكنه يستضيف أينتراخت فرانكفورت الألماني الثامن والعشرين وهو مرشح لفوزه الثالث بعد خروجه منتصرا من مبارياته الثلاث التالية في الدوري المحلي، بينها على أتلتيكو مدريد 3 1.