مدريد : طالب شابي ألونسو مدرب ريال مدريد لاعبيه بـ"قلب الصفحة" و"الرد" بعد خسارة قاسية أمام سلتا فيغو الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مواجهة مرتقبة مع مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يفز الفريق الملكي سوى بمباراتين من السبع الأخيرة في جميع المسابقات، وجاءت خسارته الأخيرة أمام سلتا فيغو 0 2 الأحد في الدوري، ما تركه خلف برشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط.

وطُرد اثنين من لاعبي فريق ألونسو، هما فران غارسيا وألفارو كاريراس في المباراة.

قال ألونسو للصحافيين في ملعب سانتياغو برنابيو "كلنا نشعر بالغضب، هذه ليست المباراة التي كنا نريدها، ليست النتيجة التي نريدها".

وأضاف "علينا أن نحاول ونقلب الصفحة بأسرع وقت ممكن. إنها مجرد ثلاث نقاط. لدينا مباراة دوري أبطال أوروبا أمام سيتي لنرد فيها ونتخلص من هذا الشعور السيئ".

ويعاني ريال على صعيد النتائج في الأسابيع الأخيرة، ما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية حول مستقبله مع النادي.

وردّ مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق على سؤال ما إذا كان يلعب من أجل مستقبله أمام سيتي، قائلا "نحن نلعب من أجل ثلاث نقاط في دوري الأبطال، في مسابقة نحن في وضع جيد فيها، هذا ما نلعب من أجله".