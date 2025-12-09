بيرغامو (إيطاليا) : سيغيب كول بالمر عن مواجهة تشلسي الإنكليزي أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، إذ يسعى مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا للحفاظ على جاهزية المهاجم الذي عانى من الإصابات.

وأكد ماريسكا الإثنين أن بالمر لم يسافر مع تشلسي إلى برغامو ضمن خطة التعافي، بعد غيابه لشهرين عن الملاعب.

وكان اللاعب البالغ 23 عاماً يعاني بداية من إصابة في الفخذ، قبل أن يتعرض لكسر في إصبع قدمه إثر اصطدامه بباب في منزله.

وشارك بالمر أساسياً للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر في التعادل السلبي أمام بورنموث السبت، لكن ماريسكا لا يرغب في المخاطرة به أمام أتالانتا.

وقال المدرب الإيطالي: "كول في مرحلة من عملية التعافي حالياً. لا يمكنه خوض مباراتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام. خططنا لذلك، وهذه مجرد وسيلة لحمايته".

كما سيغيب ليام ديلاب بعد إصابة في الكتف أمام بورنموث، لكن ماريسكا كشف عن تطور إيجابي بشأن حالته: "لحسن الحظ، لا يوجد أي كسر، وهذا خبر جيد. أما مدة غيابه، فلا نعرفها حتى الآن بصراحة".

وكان ديلاپ قد غاب بالفعل لشهرين هذا الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ولن يعني غياب ديلاب عودة رحيم سترلينغ، الذي لا يزال مستبعداً إلى جانب الفرنسي أكسل ديسازي، حيث يتدربان بعيداً عن المجموعة بعد فشلهما في الرحيل عن ستامفورد بريدج خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال ماريسكا: "بالنسبة لرحيم، كما قلت عن أكسل، هما لاعبا تشيلسي. نحن الآن في (كانون الأول) ديسمبر، و(كانون الثاني) يناير مقبل، لذا يمكن أن يحدث أي شيء".

كما يخضع المدافعان ريس جيمس والفرنسي ويسلي فوفانا لبرنامج خاص لإدارة دقائق اللعب بعد عودتهما من إصابات طويلة، لكنهما سافرا إلى إيطاليا.

وأضاف ماريسكا: "ريس وويس معنا، وكلاهما جاهز لمباراة الغد".

ويبدو أن جناح تشلسي أليخاندرو غارناتشو سيبدأ اللقاء، بعدما تأقلم جيداً منذ انتقاله الصيفي من مانشستر يونايتد.

وقال اللاعب الأرجنتيني: "أحياناً في الحياة عليك تغيير الأمور لتتقدم خطوة أو تتحسن كلاعب. أعتقد أن التوقيت كان مناسباً، وكذلك النادي. لذا كان القرار سهلاً".