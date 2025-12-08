وولفرهامبتون (المملكة المتحدة) : دخل مانشستر يونايتد المنافسة على المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة بفوزه العريض على ولفرهامبتون المتعثر 4 1، الإثنين ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

واستعاد فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم توازنه بعد تعادله المخيّب امام وست هام الأسبوع الماضي، بعد ثنائية من القائد البرتغالي روبن فيرنانديش (25 و82 من ركلة جزاء) وهدف لكل من الكاميروني براين مبومو (51) وميسون ماونت (62)، فيما سجّل هدف ولفرهامبتون الوحيد الهاييتي جان ريكنر بيليغارد (45+2).

ورفع يونايتد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن تشلسي الخامس ونقطة وحيدة عن كريستال بالاس الرابع.

في المقابل، تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين من دون أي فوز هذا الموسم في المركز العشرين والاخير.

وتعرّض "الشياطين الحمر" لخسارة محرجة على أرضه أمام إيفرتون 0 1، رغم إكمال الأخير للقاء بعشرة لاعبين، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد عشرة أيام تعرّض لصافرات الاستهجان مع صافرة نهاية مباراته التي تعادل فيها 1 1 مع وست هام في أولد ترافورد.

إلا أن فوزه السابع في برميرليغ هذا الموسم أعاد إحياء آماله بمحو خيبات المواسم الماضية، وتحديدا الموسم الماضي عندما احتل المركز الخامس عشر قبل أن يخسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ليفقد بالتالي فرصة المشاركة في دوري الأبطال.