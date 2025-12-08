يبحث المنتخب السعودي عن حسم صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، عندما يواجه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نظيره المغربي الساعي لضمان التأهل، فيما تتمسك عُمان ببصيص أمل أمام جزر القمر التي ودعت المسابقة.

وعلى ملعب لوسيل في العاصمة الدوحة حيث تستضيف قطر البطولة العربية للمرة الثانية على التوالي، يسعى "الأخضر" السعودي الذي ضمن بلوغ ربع النهائي، إلى تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد تحقيقه فوزين على عُمان (2-1) وجزر القمر (3-1).

أما المغرب الذي خرج بتعادل في مباراته الأخيرة أمام عُمان من دون أهداف، فيدخل المباراة بغياب مهاجمه عبد الرزاق حمدلله الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام عُمان.

ويتعيّن على "أسود الأطلس" (4 نقاط من مباراتين) تحقيق التعادل على الأقل لحسم التأهل على حساب عُمان (نقطة واحدة من مباراتين) التي تتمسك بالأمل أمام جزر القمر على ملعب 974.

ويحتاج "الأحمر" العماني إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين وخسارة المغرب ليضمن مرافقة "الأخضر" إلى ربع النهائي.

وسبق للمنتخبين السعودي والمغربي أن التقيا 9 مرات كانت الغلبة فيها للمغرب الذي فاز في أربع مباريات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

تقام المباراتان في التوقيت نفسه في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت قطر، (17:00) بتوقيت غرينتش.

بطاقة ربع النهائي

Getty Images أقيمت المباراة بين سوريا وفلسطين على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، بحضور نحو 40 ألف متفرج

كان منتخب سوريا تعادل مع نظيره الفلسطيني، الأحد، دون أهداف ليصعد المنتخبان إلى الدور ربع النهائي، بينما فاز المنتخب التونسي على قطر المضيفة بثلاثة أهداف.

وعلى الرغم من فوز "نسور قرطاج" في المباراة التي أقيمت على استاد البيت في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إلا أنه ودع البطولة إلى جانب نظيره القطري المضيف.

وقال سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي: "قدّمنا ما هو مطلوب منا وحققنا الفوز، لكن نتيجة المباراة الأخرى لم تخدمنا، هذه هي كرة القدم".

وبنتيجة مباراة الأحد، رفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث بالمجموعة، وتجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما تأهل منتخبا سوريا وفلسطين إلى الدور ربع النهائي، بعد أن رفع كل منهما رصيده إلى خمس نقاط مع أفضلية الأهداف لمصلحة الفريق السوري.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة بحضور نحو 40 ألف متفرج، حقق المنتخب الفلسطيني "الفدائي" تأهلاً غير مسبوق، بعد خمس مشاركات سابقة ودع خلالها من الدور الأول للبطولة، فيما ضمن منتخب سوريا "نسور قاسيون" تأهله للمرة الأولى منذ نسخة 1992، في مشاركته الثامنة في البطولة التي حلّ فيها وصيفا ثلاث مرات (1963 و1966 و1988).

وقال مهاجم منتخب "الفدائي" اللاعب، عُدي دباغ، بعد المباراة التي انتهت باحتفال مشترك بين لاعبي وطواقم المنتخبين: "سعداء جدا بتصدر المجموعة التي ضمت منتخبين كبيرين مثل قطر وتونس، ونبارك لكافة الجماهير الفلسطينية".

من جهته، قال مهاجم سوريا، محمود المواس، إن "تأهُل المنتخب يعني الكثير للسوريين لأنه تحقق ضمن احتفالات عيد التحرير، الموافق الإثنين في 8 ديسمبر/ كانون الأول"، مشيرا إلى أن "المنتخب خاض البطولة خطوة خطوة... والآن كل التفكير سينصب على مباراة ربع النهائي".

ويقابل "الفدائي" في الدور ربع النهائي ثاني المجموعة الثانية - التي ضمنت منها السعودية (6 نقاط) التأهل، وسط صراع بين المغرب (4 نقاط) وعُمان (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية في المجموعة التي يتذيلها منتخب جزر القمر من دون نقاط.

وحتى الآن ضمنت خمس منتخبات التأهل للدور ربع النهائي، وهي: السعودية، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

وتُقام النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب في الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بمشاركة 16 منتخباً.