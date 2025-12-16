كارديف (المملكة المتحدة) : بلغ تشلسي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بفوز متأخر على كارديف من الدرجة الثالثة 3 1 الثلاثاء في منافسات الدور ربع النهائي.

وانتزع فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا التقدم عن طريق الأرجنتيني أليخاندو غارناتشو (57)، لكنّ كارديف فرض التعادل من رأسية للاسكتلندي ديفيد تورنبول (75).

وانتظر الـ "بلوز" حتى الدقيقة 82 لاستعادة التقدم عبر البرتغالي بيدرو نيتو، قبل أن يحسم غارناتشو فوز فريقه بهدف ثالث وثان شخصي له (90+3).

ويأتي هذا الفوز في أعقاب التصريحات الغامضة التي أطلقها ماريسكا عقب الفوز على ايفرتون 2 0 في الدوري الإنكليزي السبت، والتي أشار فيها إلى أنه عاش أسوأ 48 ساعة له في النادي بسبب غياب "الدعم" من "أشخاص عدّة".

وفي حين لم يذكر ماريسكا المقصود من كلامه، لكنه أطلق العنان لوابل من الشائعات حول علاقة ذلك بمالكَي النادي تود بوهلي وبهداد إغبالي والمديرَين الرياضيَين لورانس ستيوارت وبول وينستانلي.

وأشارت تقارير إلى أن ماريسكا لم يكن سعيدا بتمنع إدارة النادي عن إظهار دعمها العلني له عقب الانتقادات التي طالته حول خياراته في المداورة بالتشكيلة خلال الفترة التي شهدت تراجعا للفريق.

ويُعد الفوز على كارديف هو الثاني للنادي اللندني في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات.

وصرّح ماريسكا الذي قاد الـ "بلوز" إلى التتويج بكأس العالم للأندية ومسابقة "كونغرنس ليغ" في وقت سابق من هذا العام، أنه يركّز بشكل أساسي على تحقيق الفوز على كارديف لضمان "بلوغ تشلسي نصف النهائي الثالث خلال 18 شهرا منذ انضمامي إلى النادي".

ويبحث تشلسي الذي يتخلف بفارق ثماني نقاط عن أرسنال متصدر ترتيب الدوري المحلي، عن إحراز لقب كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 2015.