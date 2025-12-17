الدوحة : صد الحارس الروسي ماتفي سافونوف أربع ركلات ترجيحية ومنح باريس سان جرمان، بطل أوروبا، شرف أن يصبح أول فريق فرنسي يحرز لقب كأس القارات للأندية لكرة القدم، بفوزه على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 2 1 بعد التعادل 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأربعاء على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف سان جرمان (38)، والإيطالي المولود في البرازيل جورجينيو هدف فلامنغو (62 من ركلة جزاء)، قبل أن يصد سافونوف أربع ركلات ويمنح فريق العاصمة اللقب.

وهذا سادس لقب يحرزه سان جرمان في عام 2025، بعد دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس وكأس الأبطال الفرنسية والكأس السوبر الأوروبية.

صحيح أن سان جرمان، المملوك لقطر، ليس الفريق الفرنسي الأول الذي يحرز دوري أبطال أوروبا، إذ سبقه إلى ذلك غريمه مرسيليا عام 1993، لكن النادي المتوسطي حُرِمَ من خوض كأس القارات بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.