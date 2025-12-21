طوكيو : يستعد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا البالغ 58 عاما، للانضمام إلى فريق في الدرجة الثالثة لبدء موسمه الحادي والأربعين كلاعب محترف، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

ميورا، المعروف بلقب "الملك كازو"، سينضم إلى فريق فوكوشيما يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام، بعد أن أمضى الموسم الماضي مع أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة.

ولم يصبح التوقيع رسميا بعد، لكن عادة ما يتم الإعلان عن انتقالات ميورا في الساعة 11:11 صباحا يوم 11 كانون الثاني/يناير، في إشارة إلى رقم قميصه.

وسيبلغ النجم السابق للمنتخب الياباني 59 عاما في شباط/فبراير.

خاض ميورا سبع مباريات الموسم الماضي مع سوزوكا الذي هبط إلى الدوريات الإقليمية اليابانية بعد أن أنهى الموسم في المركز قبل الأخير وخسر مباراة فاصلة.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية عام 1986 مع فريق سانتوس البرازيلي، ولعب أيضا لأندية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال.

ساهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة عند إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.