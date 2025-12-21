لوس انجليس (الولايات المتحدة) :

ردّ هيوستن روكتس اعتباره من مضيفه دنفر ناغتس وفاز عليه 115 101 بعد خمسة أيام من خسارته القاسية في القاعة عينها، فيما حقق بوسطن سلتيكس انتصارا خارج أرضه على تورونتو رابتورز 112 96 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وقاد كيفن دورانت فريقه هيوستن إلى فوز لافت على أرض دنفر بتسجيله 31 نقطة، بينها خمس ثلاثيات، في مباراة شهدت رد اعتبار لروكتس بعد خسارتهم المثيرة في الوقت الإضافي أمام نفس المنافس 128 125 الاثنين.

وكان مدرب هيوستن، إيمي أودوكا، قد تعرض لغرامة قدرها 25 ألف دولار من رابطة الدوري بسبب انتقاداته للتحكيم عقب تلك الهزيمة.

دورانت، الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2014، تألق مجددا رغم بلوغه 37 عاما، فيما ساهم زميله ريد شيبارد من دكة البدلاء بـ28 نقطة، منها ست ثلاثيات ناجحة من أصل تسع محاولات.

في المقابل، اكتفى الصربي نيكولا يوكيتش بـ25 نقطة وخمس تمريرات حاسمة، وهو أقل من معدلاته المعتادة.

وشهدت نهاية الربع الثالث مشادة كلامية حادة بين دورانت وبروس براون لاعب دنفر، قبل أن يتدخل اللاعبون للفصل بينهما.

وقال براون "تبادلنا كلمات غير محترمة. أتطلع لمواجهته مجددا. هناك أمور لا يجب أن تُقال لرجل آخر".

ويحتل دنفر الذي كان حقق ستة انتصارات متتالية، المركز الثالث في المنطقة الغربية بنفس رصيد سان أنتونيو سبيرز الثاني، فيما يبقى هيوستن في المركز الخامس.

وفي تورونتو، قاد بايتون بريتشارد فريق بوسطن للفوز على رابتورز بتسجيله 33 نقطة، إضافة إلى ثمانية متابعات وعشر تمريرات حاسمة خلال 37 دقيقة، مانحا فريقه التفوق في الترتيب.

وفي غياب جايلن براون بسبب المرض، اعتمد سلتيكس على جهود البدلاء البوسني لوكا غارزا والإسباني هوغو غونزاليس اللذين سجلا عشرة متابعات لكل منهما، ما ساعد الفريق على السيطرة تحت السلة.

أما تورونتو الذي بالغ في الاعتماد على التسديدات البعيدة دون نجاح كبير، فقد برز لديه براندون إنغرام والجورجي ساندرو ماموكلاشفيلي بتسجيلهما 24 نقطة لكل منهما.