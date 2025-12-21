برلين : استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه هايدنهايم 4 0 الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد سقوطه في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم الأسبوع الماضي أمام ماينتس (2 2)، حافظ بايرن على سجله من دون خسارة محققا فوزه الثالث عشر في الـ"بوندسليغا"، ليعزّز صدارته في مباراته الأخيرة قبل نهاية العام إلى 41 نقطة بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني.

وخاض بايرن اللقاء بغياب العديد من لاعبيه البارزين تقدمهم الحارس المخضرم مانويل نوير، يوزوا كيميتش، كونراد لايمر، الكوري الجنوبي مين جاي كيم وألكسندر بافلوفيتش بسبب الإصابة والسنغالي نيكولاس جاكسون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويدين العملاق البافاري بفوزه إلى أهداف الكرواتي يوسيب ستانيشيتش (15) والفرنسي ميكايل أوليسيه (32) والكولومبي لويس دياس (87) والإنكليزي هاري كاين (90+2).

وبات كاين الذي حمل شارة القيادة للمرة الأولى، أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الألماني (81 هدفا و19 تمريرة حاسمة في 78 مباراة).

واستهل فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني اللقاء ضاغطا، ولم ينتظر طويلا لافتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية حوّلها أوليسيه مرّت فوق حارس هايدنهايم ديانت راماج، قبل أن يعكسها جوناثان تاه برأسه، باتجاه ستانيشيتش الذي تابعها رأسية في المرمى (15).

واستغل بايرن الخروج غير المدروس لحارس هايدنهايم ليقتنص أوليسيه الهدف الثاني من تسديدة سهلة وقريبة من المرمى (32).

وكاد كاين يرفع غلته إلى 100 مساهمة تهديفية مع بايرن في الدوري، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الخارجي (53).

في المقابل، حرمت العارضة أصحاب الأرض من تقليص النتيجة إثر رأسية قوية من البديل شيمر (55).

وحظي هايدنهايم بفرصة أخرى للتسجيل بعد تسديدة من إبراهيموفيتش من داخل منطقة الجزاء مرّت فوق المرمى (68).

وأضاف الضيوف الهدف الثالث عندما حصل سيرج غنابري على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يعكسها إلى دياس الذي تابعها رأسية منخفضة في الشباك (86).

وأبى كاين الخروج من دون تحقيق أسرع 100 مساهمة تهديفية في التاريخ، عندما سجّل الهدف الرابع لفريقه من تمريرة لغنابري أيضا (90+2).

من ناحية أخرى، بقي ماينتس بفوز يتيم هذا الموسم بعد تعادله السلبي أمام ضيفه سانت باولي.