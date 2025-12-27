الرباط : أهدر المهاجم آلان أوكيلو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وحرم منتخب بلاده أوغندا من فوز ثمين على تنزانيا بتعادلهما 1 1 السبت على ملعب ولي العهد الامير مولاي الحسن في الرباط في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وكانت تنزانيا في طريقها الى تحقيق فوزها الاول في تاريخ مشاركاتها في النهائيات عندما تقدمت بهدف مهاجم الطلبة العراقي سايمون مسوفا (59 من ركلة جزاء)، لكن البديل مهاجم سانت جونستون الاسكتلندي أوتشي إيكبيزو أدرك التعادل (80).

وحصلت أوغندا على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة أهدرها أوكيلو بتسديده للكرة فوق العارضة (90+1).

وهي النقطة الاولى لكلا المنتخبين بعد خسارة اوغندا امام تونس 1 3، وتنزانيا امام نيجيريا 1 2.

وتلعب تونس مع نيجيريا لاحقا في فاس.

وكان المنتخب الاوغندي الاخطر أغلب فترات الشوط الاول وخلق فرصا عديدة ابرزها راسية رودجرز ماتو اثر تمريرة عرضية لعزيز كايوندو ردتها العارضة قبل ان يشتتها الدفاع (16).

وتحسن أداء تنزانيا مطلع الشوط الثاني وحصلت على ركلة جزاء عندما سدد ألفونس مسانغا كرة قوية من خارج المنطقة لمست يد المدافع بابا الحسن فانبرى لها مسوفا، المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي المغربي، بنجاح مفتتحا التسجيل (59).

واندفعت أوغندا بقوة بحثا عن التعادل وكان لها ما أرادت عبر البديل إيكبيزو بارتماءة رأسية من مسافة قريبة من أول لمسة للكرة بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان جود سيموغابي، اثر تمريرة من دينيس أوميدي (80).