بيرث (أستراليا) : تعرّضت الأميركية كوكو غوف، المصنفة رابعة عالميا، لأول هزيمة لها في بطولة كأس يونايتد لكرة المضرب الإثنين، بعدما فاجأتها الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو بالفوز 6 1، 6 7 (3/7)، 6 0، في ضربة لتحضيراتها لبطولة أستراليا المفتوحة.

لكن بعد أن حقق تايلور فريتس الفوز ليعادل النتيجة للولايات المتحدة، عوّضت غوف الخسارة بمشاركتها مع كريستيان هاريسون في الزوجي المختلط، حيث تغلبا على إيفون كافاليي ريمرس وإينيغو سيرفانتيس 7 6 (7/5)، 6 0 ليضمنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وكانت غوف قد فازت بجميع مباريات الفردي الست السابقة لها في كأس يونايتد مع الولايات المتحدة، إضافة إلى سجل مثالي في الزوجي المختلط (3 0).

ويُعدّ هذا الفوز الأول لبوساس مانيرو على لاعبة من المصنفات الخمس الأوائل.

وقالت المصنفة 42 عالميا في بيرث "أعرف كوكو، إنها مقاتلة. تكون حاضرة طوال المباراة، لذا كنت أعلم أن عليّ أن أبقى في تركيز كامل. حتى لو كنت متقدمة 3 0 أو 4 0، يجب أن تكوني جاهزة".

أما فريتس، المصنف الرابع عالميا والذي يعاني من مشكلة في الركبة، فقد احتاج لأكثر من ثلاث ساعات ليتغلب على خاومي مونار 7 6 (7/4)، 3 6، 7 6 (8/6).

وقال فريتس الذي أنقذ نقطة مباراة في شوط كسر التعادل بالمجموعة الثالثة "كنت أشعر بالإرهاق في أواخر المجموعة الثانية، اضطررت لتسديد خمس أو ست ضربات قوية فقط لكسب نقطة واحدة. بدأت أشعر بالألم في ركبتي في النهاية لكنها لم تسوء، ولم تكن سيئة لدرجة تمنعني من مواصلة اللعب".

وفي سيدني، تلقى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، مفاجأة أخرى في كأس يونايتد بخسارته أمام البولندي هوبرت هوركاتش 3 6، 4 6، الذي لم يلعب منذ حزيران/يونيو بسبب جراحة في الركبة.

وقال هوركاتش "مر وقت طويل منذ آخر منافسة لي. سبعة أشهر من الأوقات الصعبة مع الفريق، وكان الأمر تحديا كبيرا. مررنا بفترة طويلة من دون منافسات ومن دون معرفة موعد العودة إلى الملعب. حاولت فقط الاستمتاع بكل لحظة هنا اليوم".

وواجه هوركاتش، المصنف السادس عالميا سابقا والذي تراجع إلى المركز 83، نقطة كسر واحدة فقط في فوزه الذي استغرق 83 دقيقة.

وأضاف "كنت أرسل بشكل جيد، وأجد الزوايا المناسبة، وهذا شعور رائع لاستعادة الإيقاع في الإرسال. سعيد جدا بالأداء، وسعيد أيضا برؤية الجماهير مجددا".

أما البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا سابقا، فقد اضطرت لبذل جهد كبير لحسم المواجهة لصالح بولندا بفوزها على إيفا ليس 3 6، 6 3، 6 4، في ساعتين ونصف تقريبا، حيث انتزعت كسر الإرسال الحاسم في الشوط العاشر من المجموعة الثالثة.

وفي وقت سابق، أطاحت تشيكيا بالنروج 3 0 في سيدني.

وفي المباراة المتأخرة في بيرث، تواجه بريطانيا العظمى اليونان.