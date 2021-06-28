قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من موسكو: تواصل سلطات العاصمة الروسية موسكو إقناع السكان بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"، وهذه المرة عن طريق مسابقة للفوز بشقة سكنية تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين روبل، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

وبثّت قناة "⁰360" الروسية حلقة الإعلان عن أسماء الفائزين المشاركين والذين تلقوّا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بشقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 75 مترا مربعا وتبلغ قيمتها نحو 3 ملايين روبل، تحت شعار: "تلقّح واحصل شقة".

وخلال الحلقة تم الكشف عن اسم الفائز بطرق طريفة للغاية، حيث تم الاستعانة بالأطفال عن طريق فرقعة البالونات الملونة والاستعانة بكلب ليختار الطبق الذي يحوي اسم الفائز.

وقام الكلب المسمّى تايلور باختيار طبق يحوي اسم أحد المشاركين الذين تلقوا اللقاح وشاركوا في المسابقة، بطريقة عشوائية وبدأ الجمهور بشتجيعه ليختار أحد الأطباق.

بعد أن شهدت روسيا، وخاصة العاصمة الروسية، ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، فرضت السلطات الروسية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية ودعت مواطنيها إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لضمان سلامتهم وتخفيف حدة الإصابات.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا الأحد عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونحو 600 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

مواضيع قد تهمك :