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موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري أثناء زيارته موسكو، في اتصال هاتفي أن موسكو وواشنطن لديهما "مصالح مشتركة" بشأن تغير المناخ.

وقال بوتين في بيان نشره الكرملين الأربعاء إن "مشكلة المناخ هي أحد المجالات التي تجمع فيها روسيا والولايات المتحدة مصالح مشتركة ومقاربات متشابهة".

بحسب الكرملين، يولي فلاديمير بوتين "أهمية كبيرة" لتحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ. ويدعم أيضاً "حواراً غير مسيّس" بشأن هذه الإشكالية، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن دعا جون كيري الذي يزور هذا الأسبوع العاصمة الروسية، إلى تطوير التعاون مع موسكو بشأن المناخ أثناء لقاء الاثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

تكاثر حرائق الغابات

في السنوات الأخيرة، تعهّدت روسيا، وهي من بين الدول المنتجة الرئيسية للنفط والغاز، بأخذ التغيّر المناخي على محمل الجدّ، على خلفية تكاثر حرائق الغابات كل صيف في سيبيريا وذوبان التربة الصقيعية الذي يعّرض للخطر مدنًا عدة في القطب الشمالي.

في خطابه السنوي في نيسان/أبريل، أكد الرئيس بوتين أنه ينبغي على روسيا أن تتكيّف مع التغيّر المناخي وأمر بخلق صناعة لإعادة تدوير انبعاثات الكربون.

والتغيّر المناخي هو إحدى المجالات النادرة التي أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استعدادهما للتعاون مع روسيا فيها، في سياق توترات دائمة.