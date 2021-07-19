قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن التطعيم بجرعتين من اللقاح شرط لسفر المواطنين خارج المملكة بدءا من 9 أغسطس المقبل.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بالآتي: "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج السعودية لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 أغسطس 2021".

يستثنى من القرار السعودي من تقل أعمارهم عن 12 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، وكما يُستثنى المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وكذلك من أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

مواضيع قد تهمك :