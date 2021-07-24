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هانوي: فرضت فيتنام الاغلاق على سكّان العاصمة هانوي البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، مما دفع ثلث سكّان البلاد إلى أن يلزموا منازلهم.

أعلنت السلطات تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة في البلاد الجمعة، وهو ثالث رقم قياسي للإصابات اليوميّة يتم تجاوزه خلال أسبوع.

أغلقت المتاجر أبوابها عند دخول الإغلاق حيز التنفيذ وسط العاصمة الذي عادة ما يشهد حركة صاخبة، فيما كان لا يزال عدد قليل من الناس يتجوّلون في أطراف المدينة.

مخاطر اقتصاديّة

وقال أحد السكّان، نغوين فان تشين، "أعتقد أنّ سكّان هانوي يوافقون مثلي على القرار المفاجئ بإغلاق المدينة. علينا أن نتحملّ المخاطر الإقتصاديّة من أجل محاربة الوباء".

بعد أن حظيت البلاد بإشادات واسعة لاستجابتها الوبائية العام الماضي، شهدت فيتنام ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات اعتبارًا من نهاية نيسان/أبريل، ويخضع ثلث سكّانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة للإغلاق بالفعل.

لكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تباطأت في وتيرة التطعيم، حيث أعطت نحو 4,5 مليون جرعة فقط حتى الآن. وتحاول البلاد تطوير لقاحها الخاص فيما تأمل السلطات بالوصول إلى مناعة جماعيّة بحلول مطلع عام 2022.