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موسكو: سجّلت روسيا 74,893 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الشهر الأكثر فتكا في البلاد منذ بداية الوباء، على ما اعلنت الجمعة وكالة "روستات" للإحصاءات.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا أكثر من 520 ألفا حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وفقا ل"روستات" التي تستخدم تعريفا أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس من نظيره لدى الحكومة.

وبهذه الحصيلة، تصبح روسيا (145 مليون نسمة) ثالث أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وتشير إحصاءات الحكومة الروسية التي تستند إلى تعريف مقيد للغاية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلى 278,857 وفاة منذ بداية الجائحة بحسب أحدث الأرقام.

وأوائل الخريف، تأثرت روسيا بشدة بموجة جديدة من فيروس كورونا ناجمة عن المتحوّرة دلتا، مدفوعة بعدم ثقة المواطنين باللقاحات.

وتملك البلاد العديد من اللقاحات التي طوّرتها محليا، بما فيها "سبوتنيك-في" لكن 39,9 في المئة فقط من 144 مليون روسي تلقوا اللقاح بشكل كامل حتى الآن، وفقا لموقع "غوغوف" المتخصص.

وبعد عملية إغلاق صارمة في ربيع العام 2020، رفضت السلطات إعادة القيود رغم الموجات الجديدة للوباء، بغية الحد من الخسائر الاقتصادية.

لكن في تشرين الأول/أكتوبر، قررت السلطات إغلاق الخدمات "غير الأساسية" في موسكو لمدة 11 يوما، وعلى المستوى الوطني، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بأسبوع عطلة من 30 تشرين الاول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجّلت روسيا 32,930 إصابة جديدة من بينها 1217 وفاة الجمعة.