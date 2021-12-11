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إيلاف من دبي: على الرغم من أغلب العلماء والاختصاصيين أجمعوا على أن أعراض الإصابة بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من كورونا غير خطيرة، فإن هذا الضيف الثقيل لا يزال يحمل في جعبته بعض المفاجآت.

ولعل أحدثها ما أعلنته مساء أمس الجمعة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من أن معظم الإصابات التي سجلت في البلاد كانت لأشخاص تلقوا اللقاحات بل إن بعضهم أخذ الجرعة المعززة أيضا، وفقًا لتقرير نشره موق "العربية.نت".

فقد أوضح تقرير صادر عن تلك المراكز بأن من بين 43 حالة إصابة بأوميكرون، هناك 34 شخصاً تم تطعيمهم بالكامل، فيما تلقى 14 منهم جرعة معززة. وأضافت أن 5 أصيبوا بأوميكرون "بعد أقل من 14 يوماً على تلقيهم الجرعة المعززة".

كما أشار إلى أن معظم المصابين لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة، مثل السعال، والاحتقان، والتعب، فيما نقل شخص واحد إلى المستشفى لمدة يومين فقط.

في المقابل، كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام "أوميكرون"، مؤكدة ضرورة تلقي جرعة تعزيزية لمواجهة المتحور الجديد.

وقالت الوكالة أن جرعتين من لقاحي "فايزر" أو "أسترازينيكا" توفر حماية محدودة ضد "أوميكرون"، لكن الجرعات المعززة للقاحين ترفع من مستوى الحماية لنسبة تتراوح ما بين 70 و75 بالمئة، موضحةً في بيان أن نتائج تحليل بيانات 581 شخصا ثبتت إصابتهم بـ"أوميكرون"، أظهرت توفير لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، مستويات أقل من الحماية ضد أعراض المتحور، مقارنة بما كانت تفعله مع المتحور "دلتا".

وأضافت: "أظهرت البيانات الأولية أن الفعالية ضد المتحور الجديد تزداد بشكل كبير في الفترة المبكرة بعد جرعة معززة، مما يوفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 من العدوى المصحوبة بأعراض"، حسبما "سكاي نيوز عربية".

وتابع البيان: "نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت لمعرفة مستوى الحماية الدقيق الذي توفره اللقاحات المضادة لكوفيد 19 بالنسبة للمتحور أوميكرون، إلا أن النتائج الأولية تظهر مقاومة بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض".

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