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إيلاف من بيروت: رُصد "أوميكرون" المتحور الأحدث من كورونا في كل القارات، لكن أوروبا تبدو الأكثر تضرراً منه.

من جهةٍ ثانية، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن المتحور الجديد بدأ ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، لافتة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات تخفف أعراضه، لكنها لا تمنع الإصابة به.

ويُعتبَر "أوميكرون" من السلالة المهيمنة للفيروس في أنحاء بريطانيا، حيث أكدت "الوكالة" قدرته على التنقل بسهولة مقارنةً بباقي السلالات.

وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر، مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

علماً أن الوكالة تتوقع إصابة أكثر من مليون شخص بـ"أوميكرون" في نهاية شهر ديسمبر في حال استمرت وتيرة الاصابات على هذا النحو.