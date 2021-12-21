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القدس: أعلن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن "سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا"، داعيا من تتوفر فيهم الشروط إلى "الذهاب (إلى مراكز التلقيح) وتلقي الجرعة اللقاحية".

وجاءت تصريحات بينيت عقب جلسة للجنة الوزارية المكلفة مكافحة فيروس كورونا التي عقدت اجتماعا وسط تزايد المخاوف من تفشي المتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء قرار لجنة خبراء مكافحة الجائحة المضي قدما بإعطاء جرعة رابعة بأنه "خبر رائع سيساعدنا في تخطي موجة أوميكرون التي تجتاح العالم".

وأشار بيان أصدرته وزارة الصحة إلى أن الجرعة اللقاحية الرابعة ستكون متاحة أيضا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وللمسنين والطواقم الطبية بعد أربعة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن بينيت أعطى توجيهاته إلى وزارة الصحة والصناديق الصحية المكلفة إعطاء اللقاحات بالاستعداد لـ"عملية (تلقيح) واسعة النطاق".