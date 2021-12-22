قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



اسطنبول: حصل لقاح "توركوفاك" الذي طوّره باحثون أتراك على تصريح "طارئ" في تركيا، كما أعلن وزير الصحة التركي الأربعاء.

وقال فخر الدين قوجة "حصل لقاحنا الوطني ضد كوفيد-19 على الموافقة الطارئة اعتبارا من اليوم" مضيفا أن استخدام اللقاح سيبدأ في البلاد نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنّ طلبا للحصول على موافقة طارئة للقاح العامل بتقنية الفيروس المعطل، قدم في تشرين الثاني/نوفمبر إلى وكالة الأدوية التركية الملحقة بوزارة الصحة.

وبدأت تجارب المرحلة الثالثة للّقاح في حزيران/يونيو بمشاركة 40800 شخص في تركيا.

ورحّب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الأربعاء بهذا الإعلان قائلا إنه يريد "مشاركة" اللقاح مع دول أخرى.

وفي قمة جمعت عشرات القادة الأفارقة في اسطنبول السبت، وعد إردوغان بإرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى إفريقيا.

وقال البروفيسور أتيس كارا، عضو المجلس العلمي التركي لوكالة أنباء الأناضول الحكومية الأحد، إن اللقاح "فعال جدا" دون إعلان نسبة فعاليته.

وأوضح كارا "حتى الآن، لم يصب أي من الأشخاص الذي لقّحوا بتوركوفاك بشكل حاد من كوفيد-19 يتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة".

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، تلقى 82,6 في المئة من السكان البالغين (فوق 18 عاما) جرعتي لقاح على الأقل.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 80 ألف شخص في تركيا، بحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.