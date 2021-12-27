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موسكو: نقل صاروخ روسي من طراز سويوز الاثنين 36 قمرا اصطناعيا أخرى لحساب الشركة البريطانية وان ويب OneWeb إلى المدار، مما يجعل الشركة تقطع أكثر من نصف الطريق نحو هدفها المتمثل في توفير الإنترنت بالنطاق العريض على المستوى العالمي.

تعمل الشركة التي مقرها في لندن على استكمال بناء كوكبة من الأقمار الاصطناعية التي تضعها في مدار أرضي منخفض وتوفر نطاقًا عريضًا محسّنًا وخدمات أخرى للبلدان في جميع أنحاء الكوكب.

تخطط الشركة البريطانية لتشغيل خدمة الإنترنت التجارية العالمية الخاصة بها بحلول العام المقبل عبر نحو 650 قمراً اصطناعياً. ومع هذه المهمة الأخيرة صار لديها الآن ما مجموعه 394 قمرا اصطناعيا في المدار.

انطلق الصاروخ الروسي الذي تشغله شركة أريان سبيْس الأوروبية الساعة 13,10 ت غ من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها موسكو في كازاخستان.

"انطلق!" غردت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بعد الإطلاق.

تتنافس وان ويب في السباق لتوفير إنترنت سريع للمناطق النائية في العالم عبر الأقمار الاصطناعية مع المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس رئيس أمازون.

وارتبطت أريان سبيْس التي عملت مع روسيا لما يقرب من عقدين، بعقود لإطلاق 16 مركبة سويوز بين كانون الأول/ديسمبر 2020 ونهاية عام 2022.