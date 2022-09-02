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لندن: أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية الخميس أن انكلترا شهدت الصيف الأكثر حرارة والذي يعادل صيف 2018 من حيث متوسط درجات الحرارة.

بلغ متوسط درجة الحرارة 17,1 درجة مئوية خلال أشهر الصيف الثلاثة (حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/اغسطس بالنسبة لمصلحة الارصاد الجوية) بما يشمل الليل "فيما سجلت بعض المناطق أقل من 50% من الكمية المعتادة لهطول الأمطار" كما أفادت الأرصاد الجوية استناداً الى معطيات مؤقتة موضحة انه بالنسبة لمجمل انحاء بريطانيا فان هذا الصيف كان الرابع الأكثر سخونة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن "أربعة من أكثر خمسة فصول حرارة سجلت في إنكلترا كانت منذ عام 2003 مع انعكاس تأثيرات تغير المناخ بفعل النشاط البشري على درجات حرارة الصيف في إنكلترا".

الأكثر جفافاً

في تموز/يوليو، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة لأول مرة في بريطانيا، وهو الشهر الأكثر جفافاً على الإطلاق في أجزاء كثيرة من جنوب وشرق إنكلترا، ما أرغم السلطات على فرض قيود على استخدام المياه في بعض مناطق البلاد.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه اذا كانت الامطار عادت بعض الشيء في آب/أغسطس "فإن هذا غير كاف لكي يقربنا من المستويات المعتادة لهذه الفترة من السنة".

هطل 538 ملم من الأمطار منذ مطلع السنة في بريطانيا، ما يجعل عام 2022 السنة الأكثر جفافاً منذ جفاف 1976.

وبذلك تكون البلاد شهدت "الأشهر الثمانية الأولى من العام الأكثر سخونة" منذ بدء تسجيل درجات الحرارة الذي يعود الى عام 1884 بحسب مكتب الأرصاد.