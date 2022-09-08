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القاهرة: أعلنت السلطات المصرية الأربعاء تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل أربعيني "تمّ عزله في مستشفى مخصّص للعزل".

وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّه "ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود (...) وتمّ عزله في أحد المستشفيات المخصّصة للعزل".

وأضافت أنّ المصاب "يبلغ من العمر 42 عاماً، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمتردّدين عليها".

ولفت البيان إلى أنّ "المريض حالته العامة مستقرّة، وتمّ اتّخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية".

ومنذ أيار/مايو، تزايدت الإصابات بجدرى القردة خارج أفريقيا الغربية والوسطى، المنطقتين اللتين كان الوباء منتشراً فيهما أساساً.

تأهب

وفي 23 تموز/يوليو أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى درجة من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، وذلك لتعزيز مكافحة المرض.

والعوارض الأولى للإصابة بالمرض هي حمّى شديدة وآلام في العضلات وتضخّم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه طفح جدري الماء.