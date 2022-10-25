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الرياض: حذرت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، من زيادة متوقعة لحالات الإصابة ببعض الأمراض التنفسية وفيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء. وقد كشفت وزارة الصحة عن مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية والتي قد تصل إلى "الوفاة".

وأكدت الهيئة أن "الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح"، وفقاً لبيان لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت "وقاية" على "أهمية استكمال جرعات لقاح كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصة لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

إشارة إلى ارتفاع حالات #الانفلونزا_الموسمية و تعرُّض الفئات الأكثر خطورة للمضاعفات الشديدة، نؤكد على ضرورة حماية صحتك عن طريق هذه الخطوات. pic.twitter.com/PWVJcABInt — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 24, 2022

ويجب اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض، وفقا لبيان "وقاية".

"الإنفلونزا الموسمية"

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة السعودية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ"الإنفلونزا الموسمية" في المملكة، ما يعرض الفئات الأكثر خطورة للمضاعفات الشديدة.

ونشرت الوزارة بعض أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومنها "سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وآلم العضلات، والسعال المستمر الجاف، والرجفة والتعرق، والصداع"، وفقا لبيان عبر حسابها بموقع "تويتر".

وأشارت الوزارة إلى مضاعفات خطيرة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وعلى رأسها "التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم"، وقد يصل الأمر إلى "الوفاة"، حسب البيان.

احرص على ارتداء الكمامة لتقليل فرص إصابتك بعدوى #الانفلونزا_الموسمية عن طريق انتقال رذاذ المصابين إليك. pic.twitter.com/CdOtv20Hxp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 24, 2022

ونصحت الوزارة بـ"لبس الكمامة، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وأخذ لقاح الإنفلونزا، والحرص على نظافة المكان، وغسل اليدين جيداً، واستخدام المناديل عند العطس والسعال"، للوقاية من الإصابة.

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