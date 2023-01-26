قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كشفت صحيفة طب المسالك البولية في الولايات المتحدة عن تقنية علاجية جديدة تتيح تفتيت الحصى بدون ألم.

وهي تعتمد على إطلاق موجات فوق صوتية، من خلال تسليطها على الجلد، فيذهب تأثيرها إلى داخل الكلية.

وتستطيع الموجات أن تحدث تغييرا في تموضع الحصى الموجودة في الكلى، لتسهل مرورها في المسالك البولية.

وتعتمد هذه التقنية على طريقتين: الأولى عبر تغيير تموضع الحصى، حتى تتحرك، تمهيدا للتخلص منها. والثانية عبر تفتيت الحصى الموجودة في الكلية لأجزاء صغيرة قابلة للخروج من المسالك البولية.



وتختلف هذه التقية الجديدة عن الطريقة الرائجة التي تُعرَف بـ"تفتيت الحصى الصدغي"، لأن التقنية المبتكرة لا تسبب أي ألم تقريبا.

وفي هذا السياق، يقول كينيدي هال، الباحث في طب المستعجلات بجامعة واشنطن إن هذه الطريقة العلاجية الجديدة تكاد تكون بدون ألم.

ويمكن إخضاع المريض لهذه التقنية العلاجية وهو في حالة يقظة تامة، دون إعطائه أي تخدير، وهو ما يعني تطورا مهما في علاج أمراض الكلى.