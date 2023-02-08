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ليما: أعلنت البيرو الثلاثاء أن 585 حيواناً من نوع أسد البحر و55 ألف طائر بري نفقت بسبب فيروس إنفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" في الأسابيع الأخيرة، في أحدث تقرير عن آثار المرض.

وقالت وكالة حماية المناطق الطبيعية (سيرنانب) إنه عقب اكتشاف 55 ألف طائر نافق في ثماني مناطق ساحلية محمية، وجد حراس أن أنفلونزا الطيور التي فتكت بها أودت أيضاً بـ585 أسد بحر في سبع مناطق بحرية محمية.

وأوضحت الوكالة في بيان أن الطيور النافقة تشمل البجع وأنواعاً مختلفة من النوارس وطيور البطريق.

حالة التأهب الصحي

كما أكدت اختبارات مخبرية وجود فيروس "اتش 5 ان 1" لدى حيوانات أسود البحر النافقة، ما دفع السلطات إلى إعلان "بروتوكول يقظة بيولوجية".

من جانبها، حثت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو السكان على أن يتجنبوا وحيواناتهم الأليفة الاتصال بأسود البحر والطيور البحرية على الشاطئ.

في كانون الأول/ديسمبر، أعدمت السلطات البيروفية 37 ألف طائر في مزرعة دجاج بسبب إنفلونزا الطيور، بعدما أثّر تفشي المرض في مراحل سابقة على الحياة البرية.

ويُعدّ قتل الطيور المصابة جزءاً من البروتوكول المعتاد للسيطرة على تفشي إنفلونزا الطيور.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت البلاد حالة التأهب الصحي لمدة 180 يوماً بعد اكتشاف ثلاث حالات من فيروس "اتش 5 ان 1" شديد العدوى لدى البجع.

وبحسب وكالة الصحة الزراعية في البلاد، ينتقل المرض عن طريق الطيور المهاجرة من أميركا الشمالية.

انتشار إنفلونزا الطيور

منذ أواخر عام 2021، سجلت أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على أراضيها على الإطلاق، بينما تشهد أميركا الشمالية والجنوبية أيضاً تفشياً شديداً.

من النادر أن تنتقل إنفلونزا الطيور إلى الثدييات - ونادراً ما يصاب البشر بالفيروس الفتاك المحتمل.

ولكن رُصد الفيروس أخيراً لدى حيوانات ثعالب برية ومائية في بريطانيا، وقطة في فرنسا، ودببة في ولاية مونتانا الأميركية. ويُشتبه في أن جميع هذه الثدييات قد أكلت طيوراً مصابة.