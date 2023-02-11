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موسكو: سيوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً إلى الأمة في 21 شباط/فبراير، حسبما أعلن الكرملين الجمعة، قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "في 21 شباط/فبراير، سيخاطب رئيس الاتحاد الروسي الجمعية الاتحادية" التي تضم مشرعين من مجلسي البرلمان.

وأوضح بيسكوف أنّ الخطاب سيتطرق إلى "الوضع الراهن"، ولا سيما التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا.

وأعلن أن الخطاب سيُلقى في مركز غوستيني دفور للمؤتمرات بالقرب من الساحة الحمراء في وسط موسكو.

وأشار بيسكوف الجمعة إلى أنّه ستتم "بالتأكيد" دعوة الجنود الروس الذين يشاركون في العمليات في أوكرانيا إلى خطاب 21 شباط/فبراير.

تقليديًا، يلقي بوتين خطابًا سنويًا حول حال الأمة أمام أعضاء البرلمان الروسي، يقيّم خلاله العام المنصرم ويحدد اتجاهات استراتيجية جديدة.

في 2022، ألغي الخطاب في أعقاب عملية الجيش الروسي العسكرية في أوكرانيا.