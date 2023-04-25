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نبّهت وزارة الصحة المصرية من الاستخدام المفرط لحقن البوتكس. وأشارت إلى إن مادة البوتكس التي تستخدم في العلاج الطبيعي والتجميلي، هي عبارة عن سموم البوتيليزم.

وشرحت أن حقن البوتكس ربما تكون أخطر طرق انتقال عدوى مرض نادر وخطير هو "التسمم الممباري" الذي ينتج عن سم يهاجم أعصاب الجسم، وقد يؤدى إلى الوفاة بنتيجة الإصابة بالفشل في الجهاز التنفسي.

وتظهر أعراض هذا المرض بضيق في التنفس، وارتباك في الرؤية، وأحيانا الجفاف في الحلق مع صعوبة في البلع. وقد يتطور الأمر إلى ضعف في العضلات ربما يصل إلى حد الإصابة بالشلل في الأطراف العليا، أو ينتقل إلى عضلات التنفس، ما يشكل خطراً على الحياة.