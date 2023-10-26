باريس: حافظت مجموعة الطاقة العملاقة الفرنسية "توتال إنرجي" على مستوى أرباح مريح خلال الفصل الثالث لهذا العام يناهز 6,7 ملايير دولار، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسية الذي شهده القطاع العام الماضي.

وتمثل هذه الأرباح زيادة بأكثر من 1,5 بالمئة مقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي.



بوياني

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك بوياني في بيان "تثبت توتال إنرجي مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى".

وأشادت الشركة "بوجاهة استراتيجيتها"، معلنة للمساهمين فيها توزيع دفعة ثالثة من الأرباح قدرها 0,74 يورو للسهم برسم العام 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع 2022، وفق البيان.

وأضافت توتال إنرجي "بإنتاج يقارب 2,5 مليون برميل في اليوم، سجلت أنشطة المجموعة في مجال النفط والغاز نموا بـ5 بالمئة بوتيرة سنوية"، مشيرة إلى انطلاق العمل في عدة مشاريع نفطية خصوصا في البرازيل والعراق، فضلا عن مواصلة نموها واستثماراتها في إنتاج الكهرباء المنخفضة الكربون.

وتبقى نتائج المجموعة مرتفعة تاريخيا في سياق استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وإن بمستوى أقل مقارنة مع العام الماضي الذي شهد ارتفاعا استثنائيا لأسعار الغاز والنفط.

وسجلت أسعار النفط زيادة في الأيام الأخيرة على المستوى العالمي، بسبب المخاوف من توسع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى بلدان الجوار.



ارتفاع الطلب

ورغم الجهود المبذولة في العالم للحد من التغيّر المناخي، رأت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مؤخرا أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين.

الأربعاء اتهمت منظمة "غرينبيس" مجموعة توتال بالمشاركة في 33 مشروعا للغاز والنفط تفرز "انبعاثات عالية" للغاز المسبب للاحتباس الحراري، وذلك في دراسة أنجزتها المنظمة البيئية لإثبات وجود "منطق يقوم على توسيع أنشطة الطاقة الأحفورية"، في تعارض مع الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي.