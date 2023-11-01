تُشكل قلة النوم خطورة على الصحة النفسية، وتؤدي إلى ضعف الوظائف الإدراكية وانخفاض الإنتاجية للمرء بحسب الطبيب الروسي دميتري بوبوف الاختصاصي في الأمراض النفسية.

وأشار لموقع روسيا اليوم أن الشخص قد لا يلاحظ لفترة طويلة أنه لا ينام الوقت الكافي، لأن جسم الإنسان يتكيف، لكن المجال المعرفي يتضرر، فتتأثر الذاكرة وتنخفض كمية المعلومات الجديدة التي يستوعبها.

ويقول: "تؤثر قلة النوم أيضا في النظام الهرموني، و تعزز تراكم الأنسجة الدهنية، وتؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية والدورة الهرمونية لدى الإناث. كما تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مبكرا لدى الرجال، وإلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية. كما يؤدي إلى اضطراب العمليات الأيضية في الجسم، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي".

وعليه، يجب أن ينام الشخص البالغ القادر على العمل لثماني ساعات ليلا. أما الطلاب الذين يدرسون ويتلقون معلومات جديدة يوميا فعليهم النوم 9 ساعات حتى يتمنكنوا من استيعاب المعلومات وتخزينها للمدى البعيد.