نيويورك: كشفت دراستان أن كبار السن الذين يدخنون الماريغوانا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وقُدِّمت الدراستان، الاثنين، في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية في فيلادلفيا.

وقد فحصت الدراسة الأولى، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية، سجلات المستشفيات الخاصة بالبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والذين اعتادوا تدخين الماريغوانا.

وقال الدكتور أفيلاش موندال، مؤلف الدراسة الرئيسي، وهو أستاذ في الطب بجامعة هارفارد: "الأمر الفريد في دراستنا هو أنه قد استُبعد المرضى الذين كانوا يتعاطون التبغ مع الماريغوانا، فقد قمنا بالتركيز على تدخين الماريغوانا فقط للوصول إلى نتائج مؤكدة حول تأثيره في صحة القلب والأوعية الدموية".

ووجد الباحثون أن 8535 شخصاً بالغاً ممن تعاطوا الماريغوانا كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية كبيرة، مقارنة بأكثر من 10 ملايين من كبار السن الذين لم يقوموا بتدخين المخدر.

وتابعت الدراسة الثانية ما يقرب من 160 ألف بالغ بمتوسط عمر 54 عاماً لمدة 4 سنوات تقريباً لمعرفة ما إذا كان استخدام الماريغوانا سيؤثر في خطر إصابتهم بقصور القلب.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تعاطيهم الماريغوانا يومياً كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 34 في المائة، مقارنة بأولئك الذين أفادوا بأنهم لم يستخدموا المخدر مطلقاً.

ووجدت الدراسة الأولى أن أعداد كبار السن الأميركيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والذين يدخنون الماريغوانا زادت بمقدار الضعف بين عامي 2015 و2018. في حين وجدت الثانية أن الإفراط في شرب الخمر واستخدام الماريغوانا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً ارتفع بنسبة 450 في المائة بين عامي 2015 و2019.