أعلن محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة اليوم (السبت) إن أطفالا ومرضى توفوا بسبب توقف الأجهزة بعد انقطاع الكهرباء عن المجمع.

وقال أبو سلمية لتلفزيون «فلسطين» إن «ساعات تفصل المرضى والطواقم الطبية عن الموت».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما.

أطباء بلا حدود

وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أعلنت إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث يتعرض منذ أمس (الجمعة) لقصف إسرائيلي مكثف.

We are extremely disturbed by reports of airstrikes in the vicinity of Al-Shifa hospital in #Gaza. Many health workers we were in contact with have been forced to leave the hospital in search of safety. Others report being unable to move due to grave insecurity. Many of the…