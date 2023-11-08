غزة: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة؛ بسبب القصف أو نفاد الوقود والكهرباء. وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحافي، أن 18 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة، من أصل 35 مستشفى.

وقال مروان الجيلاني، مدير عام "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، في المؤتمر نفسه، إن وزارة الصحة فقدت الاتصال تماماً مع الطواقم الطبية العاملة بمستشفى القدس، الواقع بمنطقة تل الهوا، نتيجة القصف الإسرائيلي لمحيطه. وأضاف: "إدارة مستشفى القدس قررت، صباح اليوم، إيقاف المُولّد الكهربائي الرئيسي للمستشفى؛ لعدم وجود الوقود". وأوضح الجيلاني: "توقف المُولّد الرئيسي يعني توقف الكهرباء عن غرف العماليات وغرف العناية المكثفة وضخّ الماء". وأشار إلى محاولات لاستخدام مُولّدين أصغر لتوفير الكهرباء للأغراض الحيوية، ومحاولة لاستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، "مع العلم بأن بعضها قُصف ودُمّر". واستطرد قائلاً: "الوضع في مستشفى القدس حرِج؛ ليس فقط من حيث الوقود، وإنما من حيث الماء والغذاء. لا غذاء ولا ماء بمستشفى القدس، وأي حركة خارجه يجري استهدافها".

وفيما يتعلق بوصول المساعدات القادمة من معبر رفح، أكد أنه لم تصل أية مساعدات إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، بما في ذلك مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، ولا إلى مراكز الإيواء هناك.