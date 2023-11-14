خرجت آليات جمع القمامة عن العمل بسبب نفاد الوقود في قطاع غزة، ما فرض على عمال النظافة تحديات للتخلص من أكوام النفايات الطبية والقمامة في مجمع طبي كبير بخان يونس.

ويحاول العمال التخلص بالقدر الممكن من النفايات والحقن الطبية منعًا لانتشار الأوبئة والجراثيم التي قد تؤثر على صحة الاطفال واللاجئين إلى مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع.

وتشهد محافظات جنوب قطاع غزة أزمة معيشية وصحية مع نزوح مئات الآلاف من الشمال فراراً من القصف الإسرائيلي والاشتباكات الدائرة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

تحذير

من جهته، حذّر مدير الطوارئ في مجمع ناصر الطبي محمد قنديل، من خطر انتشار أمراض بينها الجرب والجدري المائي "ليس فقط على عمال النظافة، بل على الطواقم الطبية أيضاً. مشيرًا لالتهابات تنفسية لوحظت بشكل كبير بين الطواقم الطبية والممرضين والأطباء.

وقال: نحو 30 في المائة من الطواقم أصيبت بما يسمى الالتهاب الرئوي نتيجة الفيروسات المنتشرة في المستشفى، وكذلك بسبب استنشاق الغبار الموجود على ملابس الضحايا التي تحمل موادًا كيماوية لا نعلم محتواها.