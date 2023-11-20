كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية الدكتورة ناتاليا بيلوفا أنه "يمكن أن يؤدي مضغ العلكة بشكل غير منضبط، إلى عواقب سلبية. لأن المضغ المستمر والمكثف يمكن أن يسبب إجهادا زائدا للمفاصل الفكية الصدغية ويؤدي إلى ألم في الوجه والرأس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة السكرية يمكن أن يساهم في تطور التسوس و مشكلات أخرى في الأسنان".

وأضافت بأن "اللبان في حد ذاته ليس ضارا بالجسم، ولكن ينبغي أن تؤخذ عدة فروق دقيقة في الاعتبار". وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار "روسيا اليوم" عن موقع "برافادا رو" المحلي. واعتبرت أن "العلكة يجب أن تكون خالية من السكر لتقليل مخاطر تسوس الأسنان". مبينة "ينصح بمضغ العلكة لمدة لا تزيد على 20- 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتجنب مضغها لمدة ساعة تقريبا للسماح لمفاصل الفك وعضلاته بالاسترخاء. ولكن بشكل عام، مضغ العلكة دون انضباط أو لتجنب الضغط غير الضروري على الفكين ليس له قيود مؤقتة ولكن قد تكون له موانع".

الفوائد الصحية

وقالت الأخصائية الروسية عن الفوائد الصحية لمضغ العلكة أنها "تساعد حركة المضغ على تحفيز إفراز اللعاب، ما يساعد على حماية اللثة والأسنان بشكل طبيعي من تأثير البكتيريا والأحماض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد مضغ العلكة بتقليل مستوى التوتر والقلق وتحسين الذاكرة والتركيز. ومع ذلك، يجب اختيار العلكة المناسبة ومراجعة طبيب الأسنان بصورة دورية للحفاظ على صحة تجويف الفم".