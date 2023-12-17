أعلنت مجلة "Sleep Medicine Reviews" الطبية العلمية، بأن باحثين بجامعة هونغ كونغ اكتشفوا أن تناول الأدوية المهدئة والمنومة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

ونظر الباحثون 20 دراسة وصفية (رصدية) أجراها علماء 11 دولة في العالم، شملت ستة ملايين شخص. ثم قاموا بعزل المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين في الدراسات وتناولهم أدوية مختلفة.

وقد أظهرت نتائج التحليل التلوي (تحليل حجم التأثير) للدراسات العلمية، أن المشاركين الذين يتناولون المهدئات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها. كما اتضح أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 في المئة مع ارتفاع خطر كسور العظام الأخرى بنسبة 41 في المئة. وهذه النسب نفسها في حالة تناول هذه الأدوية سواء لفترة طويلة أو قصيرة.

وقد خلص الباحثون إلى القول "ان هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدم بالعمر تنخفض (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنومة يفاقم هذه الهشاشة؛ لذلك عليهم تناولها بعد استشارة الطبيب".