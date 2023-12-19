حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي الدكتور مارات زيناتولين من أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية يؤدي لزيادة الوزن والسمنة. موضحا أن الوزن الزائد لا يعني فقط أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، بل وخطر الإصابة بالأورام الخبيثة أيضا.

وبين الأخصائي أن لكل نوع من أنواع السرطان آلية تطور خاصة؛ فمثلا إفراز الكثير من الأنسولين يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس، وهو نوع شديد العدوانية، لذلك نسبة قليلة من المصابين به يبقون على قيد الحياة، لعدم ظهور أي أعراض له في مراحله الأولى، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار "روسيا اليوم".

كما حذر زيناتولين من أن زيادة إفراز هرمون الاستروجين لدى النساء البدينات يزيد من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان الرحم بسبب زيادة كثافة بطانة الرحم. كما أن الالتهابات المزمنة في الأمعاء والكبد الدهني تحفز ظهور الأورام الخبيثة.

وبالإضافة إلى ذلك، بسبب الوزن الزائد يتغير تركيب المرارة، ويمكن أن تتكون الحصى في كيس الصفراء، ما يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن وقد يؤدي إلى سرطان كيس الصفراء، وفق قوله.

وفي هذا الاطار، ينصح الطبيب الروسي بضرورة إعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع وتعديله عند ملاحظة زيادة مفاجئة في الوزن. كما يجب الانتباه إلى نظام النوم. لأن الإنسان يبدأ بالإفراط في تناول الطعام عندما لا يأخذ قسطا كافيا من النوم. لذا؛ لا ينصح باتباع حمية غذائية صارمة، لأن القيود غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير إيجابية، وفق قوله.