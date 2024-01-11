إيلاف من بيروت: ينبغي على الجميع بمن فيهم مرضى السكري تناول الكربوهيدرات كجزء أساسي من النظام الغذائي، لكن يوصى بالانتباه إلى أصناف الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومنها الفواكه المجففة التي يسبب الإفراط في تناولها ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم أكثر من غيرها.

لذلك، ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب الفواكه المجففة، خاصة التمر والزبيب، بسبب تأثيرهما السلبي على مستويات السكر في الدم.

وأوضحت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بيساريفا، أن التمر والزبيب يرفعان مستوى السكر في الدم، إلى جانب أن الفواكه المجففة قد تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون أمراض الجهاز الهضمي.

كما نصحت الخبيرة بعدم شراء الفواكه المجففة بكميات كبيرة، حيث قد تحتوي هذه المنتجات على كائنات دقيقة خطيرة يمكن أن تسبب حساسية أو مشاكل في الأمعاء والمعدة، إضافة إلى عدم معرفة ظروف ومدة تخزينها.