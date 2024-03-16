إيلاف من بيروت: أثار أطباء بارزون تساؤلات حول جدوى استخدام أجهزة مراقبة سكر الدم للأشخاص غير المصابين بالسكري، محذرين من إمكانية أن تؤدي هذه الأجهزة في بعض الحالات المتطرفة إلى الإصابة باضطرابات الأكل.

وتُعد أجهزة مراقبة سكر الدم جزءًا من اتجاه جديد للأنظمة الغذائية الشخصية، يتم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي وتقوده شركات مثل شركة ZOE.

ولكن البروفيسور بارثا كار، المستشار الوطني للسكري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، صرح بأنه لا يوجد دليل قوي على أن تساعد هذه الأجهزة الأشخاص غير المصابين بالسكري.

من ناحية أخرى، قالت شركة ZOE إن الأبحاث في مراحلها المبكرة ولكنها "حديثة للغاية".

وبالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، يمكن أن يظل سكر الدم - المعروف أيضًا باسم غلوكوز الدم - مرتفعًا لعدة ساعات بعد تناول الطعام. وفي مستويات عالية جدًا، يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الأعضاء إذا لم يتم مراقبته والسيطرة عليه.

وتعد شركة ZOE، التي شاركت سابقًا في تطبيق تتبع أعراض كوفيد، واحدة من الشركات الرئيسية التي تبيع أجهزة مراقبة سكر الدم للأشخاص غير المصابين بالسكري. وهي تقدم الآن برنامجًا يبدأ سعره من حوالى 300 جنيه إسترليني، والذي يتم الإعلان عنه على نطاق واسع، بما في ذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقوم المشاركون بتسجيل كمية الطعام التي يتناولونها ويرتدون جهاز مراقبة مستمر للغلوكوز (CGM) لمدة أسبوعين لقياس مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

كما يتم إجراء اختبارات منفصلة على استجاباتهم للدهون وبكتيريا الأمعاء لديهم.

تقول شركة ZOE إن جميع هذه الاختبارات ساعدتها على تحديد أن حتى شخصين يتمتعان بصحة جيدة يمكن أن يكون لديهما استجابات مختلفة تمامًا لنفس الطعام - على سبيل المثال، قد يرتفع وينخفض سكر دم شخص ما بشكل أكبر بعد تناول الكربوهيدرات مقارنة بشخص آخر.

وتقترح أن هذا يمكن أن يوجه قرارات الطعام الفردية.

ولكن يجادل باحثون آخرون بأنه لم يتم فهم معنى تلك الأرقام بشكل صحيح بعد، بما في ذلك الارتفاعات والانخفاضات الأكبر في سكر الدم ضمن النطاق غير السكري.

وقال الدكتور نيكولا جيس، اختصاصي أمراض السكري والباحث في جامعة أكسفورد، إن غالبية الأدلة التي تربط ارتفاع السكر وتقلباته الشديدة بالمشاكل الصحية تستند إلى مستويات الغلوكوز التي تُشاهد فقط لدى المصابين بالسكري أو ما قبل السكري.

وأوضح أن ارتفاع السكر في الدم يعد عرضًا وليس سببًا مباشرًا للسكري.

أنواع السكري

يحدث النوع الأول من السكري عندما يتوقف بنكرياس الفرد عن إنتاج الأنسولين، لذلك تكون هناك حاجة إلى حقن منتظمة. أما النوع الثاني من السكري فهو أكثر شيوعًا ويحدث عندما تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، وبالتالي يلزم المزيد منه للحفاظ على مستويات غلوكوز الدم ضمن النطاق الطبيعي. وعادة ما يمكن التحكم فيه من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والمراقبة الدقيقة.

أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، يقول البروفيسور كار "لا يوجد أساس علمي" لفهم معنى تقلبات سكر الدم.

وتشير شركة ZOE إلى بعض الأدلة - بما في ذلك بعض الدراسات الصغيرة جدًا - التي توحي بأن ارتفاع سكر الدم والتقلبات الكبيرة على مدار اليوم قد يرتبطان ببعض النتائج السيئة للصحة حتى قبل أن يصل إلى مستويات ما قبل السكري أو السكري. ومعظم البيانات لا تزال لدى مرضى السكري.

بكتيريا الأمعاء

وتقول الشركة إنها تحقق في بكتيريا الأمعاء وتبدأ برؤية روابط بين ميكروبات الأمعاء والنظام الغذائي والصحة.

وقال خبير ميكروبيوم الأمعاء وجراح القولون والمستقيم في كلية إمبريال كوليدج لندن، جيمس كينروس، إن اختبارات ميكروبيوم الأمعاء المباشرة للمستهلكين تُعد "إشكالية" لأن "هذا علم حديث جدًا ولا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها حول كيفية تأثير ميكروبيوم الأمعاء على صحتنا."

وأخبرت الدكتورة سارة بيري، كبير العلماء في شركة ZOE، بي بي سي أن برنامجهم يستخدم "عقودًا" من أبحاث التغذية الموجودة، بالإضافة إلى دراساتهم الخاصة حول الارتباطات بين سكر الدم والصحة.

ولكنها تقر بأن "ليس لدينا كل الأدلة."

ومع ذلك، وبالنظر إلى مخاطر سوء التغذية التي نعرفها بالفعل، قالت: " سيكون من غير المسؤول بالفعل الانتظار" عقودًا لفهم نتائج طويلة الأجل مثل أمراض القلب والوفاة.

نهج علمي صارم

وأشاد الدكتور ران كروك، وهو طبيب عام أسس شركة لتقديم الخدمات الصحية للشركات الناشئة، بشركة ZOE لمحاولتها جمع الأدلة، وقال إن عدم امتلاك كل الأدلة حول سكر الدم لا ينبغي أن يكون "خنقًا للابتكار".

واتفق هو وآخرون، بمن فيهم بعض منتقدي شركة ZOE، على أن أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs) يمكن أن تكون أداة مفيدة لبعض الأشخاص لتحفيزهم على تغيير نظامهم الغذائي.

ومع ذلك، فإن الناس يحذرون من الأمراض المرتبطة بالغذاء منذ عقود. ومع ذلك، فشلت مئات البرامج الغذائية في حل تحدي جعل الناس يلتزمون بعادات صحية في حين أن بيئتهم - على سبيل المثال، انتشار الأطعمة عالية السكر في العصر الحديث - وعلم الأحياء يبدو أنهما يقفان ضدهما. كما أن هذه البرامج نفسها ليست خالية من المخاطر.

وقالت الشركة: "تلتزم ZOE بالنهج العلمي الصارم في عملها، وهي لا مثيل لها من قبل الآخرين في مجال التجارب السريرية والأبحاث القوية وفريق متخصص من العلماء وأخصائيي التغذية الذين يسعون إلى تحسين الصحة من خلال تقديم نصائح مفيدة ومبنية على أدلة علمية."

لكن الدكتورة جيس تشعر بالقلق لأنها ترى مرضى يستخدمون منتجات شركة ZOE يستبعدون أطعمة تعتقد أنها مفيدة لصحتهم، لأنها يبدو أنها ترفع مستوى سكر الدم لديهم.

ويمكن أن يؤدي ذلك في حد ذاته إلى مشاكل صحية، ولا توصي الشركة بذلك.

وتضيف أن الأشخاص الذين يتجنبون الكربوهيدرات سيحصلون على "استجابة الغلوكوز مبالغ فيها مؤقتًا" في المرة التالية التي يتناولون فيها الكربوهيدرات - وهو أمر تقول إنه "طبيعي تمامًا"، ولكن هذا يمكن أن يجعلهم يعتقدون أنهم غير قادرين على تحمل الكربوهيدرات على الإطلاق.

اضطرابات الأكل

ويرى البروفيسور كار أن استخدام أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة - التي يستخدمها مرضى السكري - عندما لا يكون هناك سبب صحي للقيام بذلك، يمكن أن يؤدي إلى التركيز بشكل وسواس على الأرقام، والذي يمكن في الحالات القصوى "أن يتحول إلى اضطرابات في الأكل."

وفقًا لمؤسسة Beat الخيرية المعنية باضطرابات الأكل، فإن "الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل غالبًا ما يتعلقون بالأرقام ... كجزء من مرضهم، لذلك لا نوصي أبدًا بأن يستخدم أي شخص مصاب أجهزة مراقبة الغلوكوز."

تحاول شركة ZOE استبعاد الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل، وأخبرت الدكتورة بيري بي بي سي أن الشركة تأخذ "رفاهية أعضائنا على محمل الجد"، وأن العملاء يمكنهم الوصول إلى مدربي تغذية مدربين، يمكنهم دعمهم في قلقهم بشأن الطعام وتحويلهم إلى متخصصين آخرين إذا شعروا أن هناك مشكلة.

استطاعت شركة ZOE نشر أبحاث تستند على البيانات التي جمعتها من المشاركين في برنامجها الغذائي، وذلك بهدف إيجاد أنماط في مجالات مرتبطة بالصحة مثل خيارات الطعام والشعور بالجوع ونتائج تحاليل الدم. إلا أن هذه الدراسة لا تستطيع تحديد العوامل المؤدية فعليًا إلى التغيرات الصحية، ولا يمكن تمييز النتائج الحقيقية عن تلك التي تُعد مجرد مصادفات.

تأثير البرنامج على الصحة

على الرغم من نشر هذه الأبحاث، إلا أن شركة ZOE أجرت دراسة أخرى لتقويم تأثير البرنامج على الصحة، إلا أن نتائج هذه الدراسة لم تُنشر بعد. يثير هذا التأخير قلق النقادين الذين يخشون من صعوبة عزل أثر كل عنصر من عناصر البرنامج على الصحة بشكل منفصل. على سبيل المثال، يصعب تحديد مدى فعالية الخطة الغذائية الشخصية المُعدة بناءً على نتائج الاختبارات مقابل أثر الدعم والتوجيه الذي يقدمه البرنامج للمشاركين.

ترى الدكتور بيري، كبير العلماء في شركة ZOE، أن برنامج الشركة يُعد "منتجًا متكاملاً لا يعتمد فقط على اختبار ميكروبيوم الأمعاء أو مراقبة الغلوكوز المستمرة."

ومع ذلك، تشك الدكتور جيس في فعالية البرنامج لأن عناصره الأساسية لم تثبت جدواها علميًا بعد. وترى أن البرنامج، بدون هذه العناصر، يُعد مجرد "طريقة علمية [في الظاهر] لحث الناس على تناول المزيد من الفاكهة والخضار".

وعلى الرغم من تحفظاتها حول فعالية بعض عناصر البرنامج، فإن الدكتور جيس توافق على أن نصائح شركة ZOE بشأن النظام الغذائي معقولة إلى حد كبير، بما في ذلك التركيز على تناول الأطعمة الكاملة وتقليل الأطعمة المصنعة. إلا أنها تعتقد أن هذه الرسالة الصحية وحدها "ليست قوية بما يكفي" لتبرير سعر البرنامج الذي يبلغ 300 جنيه إسترليني.