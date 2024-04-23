إيلاف من بيروت: أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ديلاوير أن شرب كوبين من عصير الكرز الحامض يوميًا قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

غني بالبوليفينول

يرجع التأثير الإيجابي لعصير الكرز إلى غناه بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول، والتي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وتساعد هذه الخصائص على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

واختبر فريق البحث آثار عصير الكرز على 34 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و 80 عامًا، ووجدوا أن تناول كوبين من عصير الكرز يوميًا لمدة أسبوعين أدى إلى انخفاض الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 11%، وانخفاض ضغط الدم الانقباضي، وانخفاض مستويات الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

وأكدت الباحثة الرئيسية شياو تشينغ تشاي، خبيرة التغذية في جامعة ديلاوير، على سهولة دمج عصير الكرز الحامض في النظام الغذائي دون زيادة السعرات الحرارية أو تناول السكر. ودعت تشاي إلى إجراء دراسات متابعة أكبر وأطول لتأكيد النتائج وتحديد الجرعة المثالية ومدة الاستهلاك اللازمة للحصول على أفضل فوائد صحية.