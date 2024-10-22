إيلاف من لندن: إذا كنت تعاني من كوفيد أو مجرد التهاب في الحلق، فقد يكون تناول الأطعمة المريحة مثل الشوكولاتة أو الجبن مثلاً هو الحل الوحيد. لكن أحد الخبراء حذر الآن من أن بعض الأطعمة قد تجعل الأمر أسوأ - لذا، من الضروري أن تظل منضبطًا في تناو ل الطعام، وتتجنب بعض الأنواع عندما تشعر بالمرض.

قال الدكتور غاريث ني، المحاضر الأول في كلية الطب في تشيستر لصحيفة الميرور اللندنية إن أي شيء "جاف أو صلب" مثل البسكويت والحبوب المقرمشة من المحظورات الكبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعافي من آلام الحلق.

ولكن هذا مجرد غيض من فيض. في مقابلة حصرية، أوضح: "أي طعام جاف أو صعب البلع - البسكويت والمقرمشات هي أمثلة جيدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشروبات الغازية أو الأطعمة الحارة أن تؤدي إلى تفاقم غشاء الحلق مما يجعله أكثر إيلامًا. يجد بعض الناس أن منتجات الألبان [بما في ذلك الشوكولاتة] يمكن أن تزيد من التهاب الحلق لأنها تغطي الحلق مما يسمح بتراكم المخاط مما يؤدي إلى نوبات سعال أكثر قسوة وألماً".

"يؤدي السعال في النهاية إلى زيادة الضرر في الحلق وزيادة الانزعاج."

تأتي أفكار الدكتور ني بعد شهر واحد فقط من تحذير البريطانيين من "متغير كوفيد XEC Covid الجديد"، مع التهاب الحلق والسعال والحمى والغثيان من بين أعراضه الأكثر شيوعًا، وفقًا للعلماء.

على الرغم من أن نائب مدير هيئة الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة، الدكتورة جاياتري أميرثالينجام، قالت سابقًا أنه "من الطبيعي والمتوقع أن تتغير الفيروسات وراثيًا بمرور الوقت"، إلا أن العلماء أثاروا مخاوف بشأن عدد الحالات.

ماذا تأكل؟

إذا كنت غير محظوظ بما يكفي لإصابتك بكوفيد أو التهاب الحلق هذا الشتاء، يوصي الدكتور ني باللجوء إلى الأطعمة السائلة مثل الحساء والعصائر لتخفيف الأعراض. ​​وتابع: "من الناحية المثالية، كلما كان الطعام أسهل في تناوله كان ذلك أفضل عندما يكون لديك التهاب في الحلق. السوائل مثل الحساء والعصائر مثالية لأنها غالبًا ما تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك لمحاربة أي عدوى".

وأكمل :"غالبًا ما يجد الناس أن المشروبات الباردة أو الآيس كريم يمكن أن تساعد في تخدير الحلق مما قد يخفف بعض الانزعاج. بصرف النظر عن الحلويات الباردة أو الحساء، تأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضروات لتعزيز احتياطياتك من الفيتامينات والمعادن، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض مفيد جدًا أيضًا."

ورغم أن الأمر قد يبدو واضحًا، إلا أن الدكتور ني يؤكد أيضًا أن التهاب الحلق هو طريقة جسمك في القول "أنا أحارب العدوى"، لذا فمن الأهمية بمكان أن تتركه يفعل ذلك دون انقطاع. ولخص الأمر بقوله: "من الجيد دائمًا أن تتذكر أن التهاب الحلق يحدث لأن جسمك يحارب العدوى ويجب أن تتركه يفعل ذلك دون انقطاع.

"من الأفضل دائمًا أن تتدبر أمرك دون تناول الأدوية من خلال الراحة وشرب الكثير من السوائل والحفاظ على مصدر للمغذيات."

