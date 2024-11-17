إيلاف من نيويورك: لا تدع الطقس البارد يمنعك من العلاقة الحميمة، حيث تشير الدراسات إلى أن البلدان الأكثر تأثراً بدرجات الحرارة المنخفضة تشهد تراجعاً في الأداء الجنسي للرجال إذا لم يحصلوا على تدفئة مناسبة للجسم.

ووفقاً لتقرير نشرته "نيويورك بوست" فإن الأطباء ينصحون بضرورة الانتباه جيداً إلى ما يسمى بـ"القضيب الشتوي"، وهي حالة موسمية قد تعيق قدرة الرجل على الأداء الجنسي، حتى إذا لم تكن لديه عوائق صحية حقيقية.

مع انخفاض درجة الحرارة، تنحسر الأعضاء التناسلية الذكرية إلى داخل الجسم للحفاظ على حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم، والثابت علمياً أن أجسامنا تعطي أولوية لتدفق الدم لأعضاء أخرى أكثر أهمية وحيوية في استمرار الحياة.

نسبة الانكماش 50 %

وهذه الظاهرة، التي تصيب الرجال من جميع الأعمار، يمكن أن تتسبب في انكماش حجم العضو الذكري بنسبة تصل إلى 50%، في حين أن بطء الدورة الدموية يجعل تحقيق الانتصاب صعبا عندما ينخفض ​​منظم الحرارة.

أوضح الدكتور دونالد غرانت، الممارس العام والمستشار في متجر الأدوية على الإنترنت، ومقره المملكة المتحدة، في تقرير لصحيفة ديلي ميل أن "القضيب الشتوي" هو حالة عابرة بالنسبة لمعظم الرجال، وتحدث فقط أثناء الظروف الباردة وتنعكس بمجرد حدوث ذلك. درجة الحرارة تتعافى.

ومع ذلك، بالنسبة إلى 30 مليون رجل أميركي يعانون من ضعف الانتصاب، فإن معالجة هذا الأمر قد تكون "أكثر صعوبة"، كما قال غرانت، بسبب مشاكل كامنة إضافية تمنع تدفق الدم إلى القضيب.

في بعض الحالات، قد يصف الأطباء أدوية للمساعدة في تجنب الآثار المخففة للقضيب الشتوي، خاصة بالنسبة للرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي.

في حين أن القضيب في فصل الشتاء لا ينبغي أن يكون مقلقا بالنسبة لمعظم الناس، حيث يتم علاجه ببساطة عن طريق تدفئة الجسم، إلا أن أي انكماش يدوم بعد الطقس البارد يجب أن يلاحظه الطبيب لأنه يمكن أن يشير إلى مخاوف صحية إضافية معروفة بتأثيرها على وظيفة القضيب، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

دايلي ميل: القضيب الشتوي ظاهرة مقلقة

من جانبها تناولت صحيفة "دايلي ميل" هذه الظاهرة وقالت إنها تشكل قلقاً لرجال المملكة المتحدة، والدول الباردة.

وأضاف التقرير :"أشهر الشتاء ليست مزحة، لدينا ليالٍ أكثر ظلامًا، وصباحات باردة، وإدراك مؤلم أننا قد لا نرى الشمس بشكل صحيح لعدة أشهر حتى العام المقبل".

وتابع :"لكن البعض قد ينسون ارتفاع فواتير التدفئة، حيث يعود شبح "القضيب الشتوي" المخيف ليطاردهم في الأيام التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون درجة حرارة معينة".

ما هو "القضيب الشتوي" وما أسبابه؟

الآن، قد يبدو "القضيب الشتوي" وكأنه أسطورة سخيفة تم الترويج لها اجتماعياً لتخويف الناس وحملهم على ارتداء ملابس داخلية ثقيلة، لكنه في الواقع شيء حقيقي للغاية، وفقًا للخبراء والأطباء.

وأوضح الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام والمستشار السريري الأول في صيدلية إندبندنت، أن القضيب في الشتاء هو استجابة "مؤقتة" من الجسم لانخفاض درجات الحرارة في الخارج.

وأوضح أن "ذلك يحدث بسبب تدفق الدم المحدود، حيث يعطي الجسم الأولوية لمناطق أخرى أكثر أهمية للحفاظ على الدفء - مثل الأعضاء الحيوية الموجودة في قلبنا، تنكمش الخصيتان حتى تظلان قريبتين من الجسم قدر الإمكان لتبقى دافئتين."

وأكد الطبيب العام للناس أن هذه "رد فعل طبيعي تمامًا" للطقس البارد، ولا ينبغي أن يكون هناك ما يدعو للقلق.

وأضاف أن "التفاعل يمكن أن يستمر طالما تعرض الجسم لدرجات حرارة باردة، مع عودة الحجم إلى طبيعته بمجرد عودة الجسم إلى حالة أكثر دفئا وراحة".

متى يجب أن تشعر بالقلق؟

مرة أخرى، يجب أن نؤكد على أن القضيب في الشتاء هو "استجابة طبيعية تمامًا" للطقس البارد، لكننا نتخيل أن هذا لن يكون بمثابة الظاهرة المريحة، إذن، متى يجب أن تشعر بالقلق بشأن القضيب في الشتاء؟

ينصح الدكتور غرانت أي شخص يعاني من تغير طويل الأمد في شكل وحجم أعضائه التناسلية باستشارة طبيب عام للحصول على مزيد من النصائح، لاستبعاد أي حالات صحية مثيرة للقلق.

كما قدم نصائح لأولئك الذين يعانون بالفعل من ضعف الانتصاب، حيث - على الرغم من عدم ارتباطه المباشر - فإن ضعف الانتصاب في الشتاء يمكن أن يؤثر على قدرة الرجال على "تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه".

وأضاف :"كما ذكرنا سابقا فإن الطقس البارد يحد من تدفق الدم حول الجسم، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتصاب حيث يعطي الجسم الأولوية لأعضاء أكثر أهمية في الجسم، ولذلك، فإن الرجال الذين يعانون بالفعل من ضعف الانتصاب قد يجدون أن حالتهم أكثر صعوبة في التعامل معها، عندما يبدأ الطقس في التدهور."

ومن بين الحلول العملية الحصول على الملابس الداخلية الحرارية، فهي وسيلة تدفئة جيدة، فضلاً عن تدفئة أماكن النوم، وعدم التعرض لفترات طويلة للأجواء شديدة البرودة.

