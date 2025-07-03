إيلاف من لندن: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تواجه الهواتف الذكية خطر التلف أو تقصير عمر البطارية نتيجة التعرض المباشر أو الطويل للحرارة. ورغم تزويد معظم الأجهزة بآليات حماية ذاتية مثل الإيقاف التلقائي أو خفض الأداء، إلا أن هذه التدابير لا تكفي أحيانًا لتفادي الأضرار الدائمة.

في ما يلي، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح العملية لحماية الأجهزة الذكية من آثار الحرارة المفرطة:

1. تجنّب تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة

ترك الهاتف تحت أشعة الشمس، سواء أثناء استخدامه أو في أثناء وضعه في السيارة، يؤدي إلى ارتفاع حرارته بسرعة. وقد تظهر تحذيرات على الشاشة أو تتوقف بعض الوظائف مؤقتًا، مثل الكاميرا أو الفلاش أو نظام تحديد المواقع. يُنصح بوضع الهاتف في حقيبة أو جيب خارجي بعيدًا عن حرارة الجسم المباشرة.

2. قلّل من التطبيقات التي تستهلك الطاقة

تشغيل الألعاب أو الفيديو لفترات طويلة أو استخدام الكاميرا والفلاش في الهواء الطلق، يؤدي إلى توليد حرارة داخلية بالجهاز. ويُنصح بتقليل استخدام هذه التطبيقات، خصوصًا في الأماكن غير المكيفة. وعند استخدام GPS في السيارة، يُفضل تثبيت الهاتف على فتحة التكييف بدلاً من الزجاج الأمامي.

3. فعّل "وضع توفير الطاقة"

يساعد هذا الخيار على تقليل استهلاك الجهاز للطاقة، مما يقلّل من توليد الحرارة. ويمكن تخصيص هذا الوضع لإيقاف التحديثات التلقائية وخفض سطوع الشاشة أو حتى تعطيل شبكات الجيل الخامس. تشغيل "وضع الطيران" عند عدم الحاجة للاتصال يسهم أيضًا في تقليل الضغط الحراري على الجهاز.



4. تجنّب الشحن أثناء الحرارة المرتفعة

عملية الشحن، خاصة عند استخدام الشحن السريع أو اللاسلكي، تولّد حرارة إضافية قد تضر الجهاز في الأجواء الحارة. لذلك، يُفضل شحن الهاتف في أماكن باردة وجيدة التهوية، وعدم تركه متصلًا بالشاحن لفترة طويلة.

5. فك الغطاء الواقي عند الضرورة

بعض أغطية الهواتف السميكة تعيق التهوية وتحتجز الحرارة داخل الجهاز. وفي حال ملاحظة سخونة غير معتادة، يمكن إزالة الغطاء مؤقتًا لتسهيل تبديد الحرارة، مع ضرورة الحذر من سقوط الجهاز.

6. حافظ على تحديثات النظام

رغم أن التحديثات تحسن الأداء وتقلل من استهلاك الطاقة، إلا أن تثبيتها في أوقات الحر قد يرفع حرارة الجهاز مؤقتًا. لذا، يُنصح بإجراء التحديثات أثناء الليل أو في بيئة مكيفة.